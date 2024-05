Nueva ruptura en la familia Campos: Alejandra Rubio se separa de Carmen Borrego tras desvelar este detalle de su vida íntima

Carmen Borrego ha desvelado esta mañana en 'Vamos a ver' que su hermana Terelu ya conoce a Carlo Costanzia. Una información que se desconocía hasta el momento y que no le ha hecho ninguna gracia a su sobrina que trascienda a la esfera pública.

Entre risas y con total naturalidad, Borrego contestaba a sus compañeros asegurando que no sabía cómo había ido el encuentro, pero que sí podía confirmar que su hermana y Carlo ya se habían conocido... Tras eso, su sobrina ha estado en 'Así es la vida' y le ha contestado públicamente.

"Yo no voy a decir nada porque yo no lo he contado" comenzaba diciendo la joven tras ver el vídeo en el que su tía desvelaba este novedoso dato y añadía: "Como es mi vida y no soy mi madre, no entiendo porqué se cuenta, si yo no lo he contado".

Lejos de quedarse ahí, la nieta de María Teresa Campos aseguraba que "a mí nadie me ha preguntado si se conocen por lo tanto no me gusta que se diga por otra parte" y aunque aseguraba que "no pasa nada", sí que dejaba claro que "yo no lo haría".

Cuando parecía que el tema se había zanjado ahí, Alejandra, visiblemente molesta, decía en referencia a su tía: "Si yo no hablo de otras cosas, que no se hablen de mis cosas"... dejando entrever que ella no ha alimentado la polémica con su hijo y sin embargo, su tía sí que ha hablado de su relación.