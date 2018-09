¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

01 San Mateo. Las fiestas de San Mateo continúan hoy con varias actividades. El Campo San Francisco acoge la programación infantil a partir de las 17.00 horas en el paseo del Angelín con la actividad "A jugar a la calle" y a la misa hora, en la avenida de Alemania, "Piratas The Little History". A las 18.00 horas, en el paseo de la Herradura se celebra la actividad "La princesa y el guisante". Y a las 19.30 horas en el paseo de la Rosaleda, el concierto de Chica Charcos & The Kautiuskas Band. Los conciertos de la plaza de la Catedral son: "Def con Dos", a las 21.30 horas y "Desakato", a las 23.30 horas. El XXi Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco "Espina" celebra una noche hop hop con los conciertos de Garolo ( 22.00 horas), Anier ( 23.00 horas) y Denon ( 00.15 horas). En el "Corrada Fest" de la Corrada del Obispo hay actividades de 12.00 a 00.30 horas, como la mesa redonda "Trabayadores en llucha n'Asturies guey", a las 15.00 horas.

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy a las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Federico García Lorca) se presenta el libro "El camino de la vida". Interviene el autor Miquel Segalés y presenta el acto Pilar Chanca, psicóloga especializada en Asperger. A las 20.00 horas, se celebra la mesa redonda "Consideraciones en torno al habla de Quirós". La entrada es libre.

Gascona. El Bulevar de la sidra se suma a las celebraciones de San Mateo. Hoy, a las 18.00 horas, hay una actuación para toda la familia, "Tragaluz con titiricuentos" y a las 20.00 horas, una velada de música y baile con los grupos Xeitu y Fitoria.

Gijón

Coros. En las XVIII Jornadas Corales de San Nicolás de Bari, actuación de la Coral Costa Verdey la Coral Begoña de Gijón. A las 19.30 horas.

Club. En el Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, a las 20.00 horas, proyección del documental "La trama de Montejurra" (1998), dirigido por Carlos Estévez. En 1976 cuando el Partido Carlista celebraba su concentración anual en Montejurra se produjo una agresión donde hubo decenas de heridos y dos muertos por disparos de balas. El grupo agresor estaba compuesto por argentinos e italianos, posteriormente vinculados al GAL, y por militantes de Unión Nacional Española (UNE), entre otras organizaciones ultraderechistas. En 1977 la Ley de Amnistía bloqueó la investigación de los hechos. Presenta el historiador Javier Cubero de Vicente.

Cursos de la Universidad Popular. Las oficinas municipales de atención a los ciudadanos comienzan hoy a inscribir a los interesados en tomar parte en alguno de los cursos de la Universidad Popular, a partir de las 9.00 horas. También se puede hacer por teléfono móvil o por internet.

Bioética. La Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) convoca una nueva edición de su Congreso bienal sobre Bioética. El tema a debate en esta ocasión es "Juventud y Protección del Medio Ambiente". Una vez más la sede elegida por la SIBI es el Palacio de Congresos de Gijón. A las 11.00 horas comenzará una sesión de partidas simultáneas de ajedrez con Anna Muzychuk, excampeona del mundo, y a las 18.30 horas tendrá lugar la inauguración del congreso.

Presentación. Soraya Benítez presenta en el Antiguo Instituto "Mirlo blanco, recuerdo azul", una selección de poemas. A las 19.30 horas en la sala de conferencias.

Extracción de sangre. En el Coto, delante de la iglesia de San Nicolás, de 9 a 14.00 horas y de 16 a 21.00. En la Escuela Politécnica de Ingeniería, de 9 a 14 horas, en el edificio polivalente.

Cine. En el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, proyección de "Bárbara" a las 17.30 y a las 20.00 horas.

Bebecuentos. A las 18.00 horas en la biblioteca municipal de Contrueces. Actividad gratuita dirigida a bebés de 0 a 3 años (inclusive). Los bebés acudirán siempre acompañados por una persona adulta. Plazas limitadas a 15 bebés y sus 15 acompañantes. Obligatoria la inscripción previa.

Avilés y comarca

Mercado del lunes en Avilés. La plaza de abastos Hermanos Orbón acoge el tradicional mercado semanal de la Avilés a partir de las 9.00 horas y hasta las 15.00 horas aproximadamente. Aparte de puestos ambulantes hay venta de productos de la huerta de la comarca.

Ponencia en la Casa de Cultura. El arqueólogo Iván Muñiz pronunciará la conferencia "El Palacio en la montaña: Castrillón y la ría de Avilés en tiempos del Reino de Asturias" en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, a partir de las 19.30 horas.

Presentación literaria. Alberto Zurrón presenta su novela "El paraíso del que te hablé" en la sede de la Asociación Cultural La Serrana, en el Hotel 40 Nudos ( 19.30 horas).

Exposición sobre la dependencia. La Factoría Cultural inaugura ( 12.30 horas) la exposición fotográfica "La dependencia: una realiad, mil historias". Se podrá visitar hasta el 5 de octubre, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Conmemoración del Reino de Asturias en Pravia. La biblioteca pública "Antón de la Braña" acoge a las 19.00 horas la conferencia "El marco previo a la llegada de Silo, el mundo tardorromano" a cargo de Ángel Villa, del Museo Arqueológico de Asturias, y Paloma García, de los Museos Arqueológicos de Gijón. La entrada es libre.

Occidente

Fiesta de los Dolorinos en San Martín de Luiña. A las 12.30 horas habrá misa cantada por el coro de Oviñana. A las 14 horas está prevista la sesion vermú y a las 18 horas se celebrará el partido que enfrenta a solteros y casados. El bollo se repartirá entre las 20 y las 22 horas. Después, empezará la verbana con las orquestas "Jerusalén" y "Anaconda".

Exposición sobre el Camino de Santiago en Soto de Luiña. Se trata de una muestra fotográfica que relaciona valores y ruta jacobea. Se puede visitar de forma gratuita en la Casa de Cultura de 17.30 a 19.30 horas.

Oriente

Fiesta del Cristo en Coya (Piloña). La localidad piloñesa de Coya celebra las fiestas del Cristo con juegos infantiles y partido de fútbol (17.00 horas), cena en el práu y romería nocturna a cargo de las orquestas "Miramar" y "Tekila".

Grabados en Llanes. En la planta baja de la Casa de la Cultura de Llanes se inauguró en la tarde de ayer la muerta de grabados del artista francés Bernard Bougenaux bajo el título "Sueños y palabras". Se podrá visitar hasta el próximo 23 de septiembre de 2018 de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Pintura en Llanes. En la Casa Cultura de Llanes está expuesta la muestra "Grandes pintores asturianos", con obras de Roberto Fernández Balbuena, Pelayo Ortega, Orlando Pelayo, Nicanor Piñolé, José Purón Sotres, Joaquín Rubio Camín, Vicente Sobero, Antonio Suárez, Aurelio Suárez, Evaristo Valle y Joaquín Vaquero Palacios. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00

Muestra de fotografía en Nueva de Llanes. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar en la Casa Cultura del Valle de San Jorge de Nueva la muestra de fotografía "Aves del Valle de San Jorge y otros lugares" del fotógrafo y experto en aves local, Nel Pumares.