Agenda cultural de Asturias

Oviedo

01 San Mateo. Hoy acaban las fiestas de San Mateo. A las 12.30 horas la "Kinfolk Brass Band" de New Orleans dará su último pasacalles por la ciudad y actuará en Foncalada, Alonso Quntanilla, Pelayo (delante del Campoamor), la plaza de la Escandalera, Rúa, Cimadevilla y la plaza de la Constitución. En el Campo San Francisco, a partir de las 12.00, habrá jornadas corales y continuará la programación infantil, con "cirkomotik" a las 12.00 y a las 17.00 en el paseo del Angelín, "tandarica Circus Gang" a las 17.00 en la avenida de Alemania, "Las aventuras de Mandarina y Serafín" a las 18.00 en el paseo de la Herradura y a las 19.30 en el paseo de la Rosaleda concierto "La fiesta de Ducky". En el Filarmónica (calle de Mendizábal) se representará la obra de teatro "Dos" a las 21.00 horas. En la plaza de la Catedral actúan, a partir de las 21.00 Gecko Turner, Nacho Vegas y Natos y Waor. En la plaza de Feijoo, a las 22.30 final del Concurso e Rock "Ciudad de Oviedo, con "Arizona Baby" como artista invitado. En la plaza del Paraguas, a las 23.00 horas, concierto de Batuk y a las 23.00 tributo a Tino Casal con "Los Linces", "Los de Siempre", "Los Ciclones", "Covadonga de la Rúa", "Grupo 1+1", Micky y Niti Colsa.

Gascona. Hoy, a las 13.00 horas, finalizan las actividades programadas por la Asociación de Sidrerías de la calle Gascona para este San Mateo, con los gigantes y cabezudos recorriendo el bulevar de la sidra acompañados por la orquestina de música tradicional asturiana "Xarangana".

Día sin coches. Hoy se cierra la Semana Europea de la Movilidad con el día sin coches, en el que se cerrará al tráfico rodado el entorno del Campo San Francisco de 10.00 a 16.00 horas. A lo largo de la mañana Asturies ConBici enseñará a andar en bicicleta en su "biciescuela", a los alumnos previamente inscritos.

Procesión de la Hermandad del Cautivo. La Hermandad de Jesús Cautivo sacará hoy en procesión a Nuestra Señora de la Merced, a las 19.15 horas desde la basílica de San Juan El Real. La marcha discurrirá por las calles de Melquíades Álvarez, Uría y Doctor Casal, acompañada por la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Piedad. A las 20.00 horas el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes presidirá la misa en San Juan. Con motivo de los 800 años de la fundación de la orden mercedaria en 2018 se ha declarado el Jubileo de la Merced en todas las iglesias conventuales mercedarias.

Punk rock. Hoy, en la cervecería "Gong" (calle de Martínez Vigil), a las 22.30 horas concierto de la banda asturiana de punk rock "UHP". En "La Salvaje", en la misma calle, habrá una sesión "dj" con Adolfo Sputnik, a partir de las 00.00 horas.

Centro

Agrosiero, en la Pola. Hoy, XXXV Concurso Regional de Ganado Vacuno Selecto en el Mercado Nacional de Ganado y XXV Exposición de Empresas Agroalimentarias, en la plaza Cubierta de Pola de Siero, desde las 9.00 horas. También tendrá lugar el X Concurso-Exposición de Gochu Asturcelta, así como diversas actividades paralelas.

Centenario del PSOE de Siero. Los actos del centenario del PSOE de Siero comenzarán hoy a las 12.30 horas, en la sede de la agrupación polesa. Habrá una presentación, seguida del estreno de un vídeo, y una exposición de fotografías.

Ecce Homo, en Noreña. La celebración hoy del Ecce Homo de Noreña empezará a las 11.00 horas en la calle de Fray Ramón, de donde partirá la V Concentración de Montaña de Noreña. El desfile folclórico es a las 17.30 horas y el popular baile del caldo, a partir de las 22.30 horas.

Avilés y comarca

Patrimonio industrial. I Festival de Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales hoy, en la Casa de Cultura, con la presentación de la conferencia "La obra de arquitectura desde la perspectiva cinematográfica", a cargo de David Rivera Gámez y Fernando Vela Cossío ( 12.00 horas). Por la tarde se proyectan los siguientes títulos: "The mill" y "O laboratorio" ( 17.00 horas), "City of the sun" ( 18.30 horas), "Béton bòreal", "La vie de tunnel" y "Returbiu. La Güeria San Juan" ( 20.30 horas), "L'or dans les cendres", "Notown" y "Matria" ( 22.00 horas). El acceso a las proyecciones es gratuito.

Alcohólicos Anónimos. Con la llegada de Alcohólicos Anónimos a Avilés, los grupos de la ciudad celebran una reunión de información abierta al público, hoy a las 18.30 horas, en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en la calle de Llano Ponte. Entrada libre.

Música. El dúo "La Gringa en Cuernavaca", formado por Carrie Mittleman, de Boston (Estados Unidos), y Frank Navarro de México D.F., actúa hoy a las 20.00 horas en la calle de Palacio Valdés, dentro de la programación del "Veranín de Art Street". El grupo interpreta versiones acústicas de grandes temas en inglés y en español, desde el country hasta el pop. Actividad gratuita.

Rock sobre ruedas. Cuatro grupos avilesinos actúan hoy desde un camión que recorrerá otras tantas plazas del casco antiguo para ofrecer rock de calidad. Abre el recorrido "Manifiesto X", en la plaza de Carlos Lobo, a las 19.45 horas. En la plaza de España, a las 20.45 horas, actuará "Nicotine Bubblegum". La siguiente parada, a las 21.45 horas, será la plaza de Álvarez Acebal, ante la Casa de Cultura, con "Mournival" sobre el escenario. Para terminar, a las 22.45 horas en el parque del Carbayedo, pondrá el broche "Leather Boys".

En concierto. El bar "Le Garage" (plaza del Carbayedo) recibe hoy la visita de "The Classic Rock Band", formada en la Fundación de Música Moderna. Actúa a las 23.30 horas para ofrecer temas clásicos de Eric Clapton, Creedens, David Bowie o Rainbow. Entrada Libre.

Fiestas de Santa Tecla. La localidad de Pillarno (Castrillón) celebra este fin de semana las fiestas de Santa Tecla con el siguiente programa de actos: exposición de fotografías ( 16.00 a 21.00 horas), presentación de las tortillas para el concurso (16.00 horas), homenaje a los "güelos 2018" ( 17.30 horas). A continuación, y a lo largo de toda la tarde, teatro a cargo de "Garapiellu" con la representación de "L' Escarmientu", vino español y canción asturiana.

Mercado ecológico. Raíces Viejo (Castrillón) acoge hoy un mercado ecológico con productos de agricultura ecológica y de artesanía. Las actividades lúdicas complementan la programación, con un espacio infantil y actuaciones musicales.

Gijón

Museo del Ferrocarril. El Museo del Ferrocarril acoge hoy la exposición "Maqueta modular ferroviaria" de 12.00 a 14.00 horas.

Coros. Las XVIII Jornadas Corales de San Nicolás de Bari, en El Coto, acogen esta tarde, a las 19.30 horas, la actuación de la Coral de voces Alfoz Novales, de Cantabria; la Coral Máximo Moreno Galdácano (Bizkaia) y la Coral Amanecer.

Casa Natal. El museo Casa Natal de Jovellanos ofrece hoy el taller "Mirando por la mirilla, para familias cotillas" sobre las fotografías de Ruth Matilda Anderson de 11.00 a 13.00 horas.

"Rincones y recovecos". De 12.00 a 21.00 horas, hoy, la Laboral acogerá diferentes propuestas en sus espacios dentro del festival de artes escénicas "Rincones y recovecos".

Música. El Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur será el escenario hoy del I Memorial Pepe Blanco a las 18.30 horas. La entrada es libre.

Libro. El escrito Ignacio Amigó presentará su libro "Soledades" en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, hoy a las 19.30 horas. La entrada es libre.

Lenguas. Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, la Asociación Asturiana de Centros de Idiomas (ACEIAS) organiza una jornada en el Centro de Cultura Antiguo Instituto una serie de talleres, charlas y actividades relacionadas con las lenguas hoy, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es libre.

Festival Marítimo. El puerto de El Musel mantiene hasta el día 23 la actividad del Festival Marítimo con la presencia de las replicas de la nao Victoria, el galeón Andalucía y el Atyla. El horario de visita es de 10.00 a 21.00 horas y el precio de las entradas de 10 euros para adultos, 4 para niños y 22 euros en un bono familiar. Los barcos pueden visitarse e incluso hacer alguna travesía en el Atyla.

Concierto. La plaza Mayor acogerá hoy a las 22.10 horas el último concierto de "Terrazas Mahou" con el directo de Javier Insua.

Mariscada en la plaza de toros. A la plaza del toros de El Bibio vuelve la "gran mariscada" hoy, con horario de 13.00 a 16.30 horas y de 19.00 a 00.00 horas.

Occidente

Motos, en La Caridad. Dentro de la programación cultural de San Miguel hoy tendrá lugar el denominado "Sábado sobre ruedas". Habrá una quedada motera a las 10.00 horas, una ruta en moto que saldrá a las 13.30 horas, una exhibición de trial a cargo de Adrián Villabrille (a las 16.00 y a las 19.00 horas) y una carrera de cortacésped que comenzará a las 17.30 en el parque María Cristina. Allí habrá instaladas "Food Trucks" durante toda la jornada.

Festival rock, en La Caridad. A las 10.00 horas comenzará el cuarto festival "Da Zona Rock Fest" con la actuación de cuatro grupos. Tendrá lugar en el parque María Cristina de La Caridad. Además, a partir de las 17.00 habrá un "Tributo al rock & roll" con la actuación de varios grupos en varios puntos de la capital franquina.

Baños, en Tapia. Tapia continúa con el programa "Os baños del norte" que invita a realizar nueve baños consecutivos en el Cantábrico. El horario del chiringuito y puesto de información sobre salud será de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Los baños se desarrollarán en la playa de A Ribeiría. Además, hoy a las 20.00 horas en el auditorio habrá un taller de danza del vientre a cargo de Enma Delgado.

Oriente

Muestra de folklore, en Cangas de Onís. La Agrupación Folclórica Picos de Europa organiza hoy su IX Muestra de Folclore desde las 20.00 horas en la plaza de Camila Beceña de Cangas de Onís. Actúa el Grupo de baile "Alto Aragón" de Jaca, la Asociación de música tradicional Muyeres y los anfitriones.

Música coral, en Llanes. Dentro del programa festivo que organiza el bando de la Guía la basílica de Llanes acoge hoy a las 2 0.00 horas una concierto del Coro Peña Santa de Cangas de Onís.

San Cipriano en Panes. Panes celebra hoy el día grande de las fiestas en honor a San Cipriano. La misa, cantada por el Coro Ronda Garcilaso, dará comienzo a las 12.30 horas. Desde las 16.00 horas habrá juegos infantiles y a las 18.15 horas espectáculo ecuestre- flamenco. La verbena dará comienzo a las 23.30 horas con las orquestas de "Súper Hollywood" y "Darling Show". A las 00.30 horas la cantante Mina Longo presentará la canción "Villa de Panes" y desde las 00.45 horas actuará "Camela".

Santo Tomás, en Pandiellu. Pandiellu, en Cabrales, celebra hoy la festividad de Santo Tomás. A las 12.30 horas saldrá la procesión con el ramu acompañado del Grupo de Gaitas Principado, seguido de sesión vermú y actuación de la orquesta Paréntesis. A las 18.00 horas actuará Carlos Peñayos y su acordeón. La verbena dará comienzo a las 22.30 horas con las actuaciones de las orquestas "Paréntesis" y "Essencia".

San Cipriano, en Riocaliente. Riocaliente, en Llanes, celebra hoy el día grande de las fiestas en honor a San Cipriano. Desde las 11.30 horas habrá un pasacalles, misa a a las 13.00 horas, ofrecimiento del ramu, sesión vermú y bailes regionales. A las 22.00 dará comienzo la romería, seguida de la verbena.

Espectáculo de luces, en Covadonga. La fachada principal de la basílica de Covadonga protagoniza un espectáculo audiovisual de luz y sonido hoy a las 21.00 y 21.30 horas. Tanto ese edificio como la cueva de la Santina y el museo abrirán al público en horario nocturno.

Mitch Woods, en Valles (Piloña). El "boogie woogie" del pianista y cantante americano Mitch Woods llega al escenario que la asociación músico-cultural Bocanegra tiene en su sede de Valles (Piloña), hoy a las 23.15 horas. La entrada requiere donativo.

Charla "Ribadesella deja huella". La asociación cultural "Amigos de Ribadesella" organiza la charla "Ribadesella deja huella" hoy a las 19.30 horas en la Casa de Cultura riosellana. La pronunciará Ángel Catena. Entrada libre.

Carrera "10Km-Villa de Ribadesella". La Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella organiza la décima edición de la carrera urbana "10 Km-Villa de Ribadesella", que arranca a partir de las 18.00 horas y está abierta a corredores federados y no federados mayores de edad, con un máximo de mil participantes.

Fiestas de San Miguel, en El Cobayu (Ribadesella). El barrio riosellano de El Cobayu celebra hoy las fiestas en honor a San Miguel con una gran verbena a partir de las 23.00 horas a cargo de las orquestas "Solara" y "K-Libre".

Pintura, en Ribadesella. Hoy, a las 18.30 horas, la Casa de Cultura de Ribadesella inaugura la exposición realizada por los alumnos del taller de pintura de la Escuela de Torre. La muestra puede visitarse hasta el 29 de septiembre.