Cinco series españolas que no sabías que están en Netflix (y deberías ver)

A la hora de disfrutar de servicios de vídeo bajo demanda como Netflix seguro que te has visto abrumado por la gran cantidad de estrenos con los que cuenta de forma periódica la plataforma americana. Pero bajo toda esa gran cantidad de propuestas llegadas normalmente de Estados Unidos se esconden varias series españolas que merecen la pena (al menos para que las sumes a tu "lista" de deseos). Hoy te traemos cinco ejemplos de series que puedes encontrar en Netflix pero que no son producción propia del gigante del vídeo bajo demanda y que, por lo tanto, no se promocionan suficientemente.

El ministerio del tiempo

Se trata de una de las mejores series españolas de los últimos años. Producida por Televisión Española la última temporada vio la luz gracias a la colaboración de Netflix. Por eso merece la pena repasarla, sobre todo ahora que parece que puede haber una nueva temporada.

Vivir sin permiso

Es muy común que los usuarios de Netflix cuenten con las series de Atresmedia en su plataforma. No en vano ambas empresas han firmado un acuerdo. Por eso muchos no buscan las que se emitieron en Mediaset. Y en este caso esta serie protagonizada por Álex González y José Coronado merece la pena dedicarle un tiempo.

Bienvenidos a la familia

Se trata de una producción catalana que se puede ver en Netflix en castellano. La serie cuenta la historia de una mujer de 40 años (Melanie Olivares) que es abandonada por su marido con sus tres hijos. Fue emitida por la televisión pública catalana.

El sabor de las margaritas

Serie de la televisión gallega estrenada en la cadena pública gallega TVG en octubre de 2018 y apenas unos meses después en Netflix. Recibió el premio a la mejor serie en los XVII Premios Mestre Mateo de la Academia Galega.

Si no te hubiese conocido

Inspirada en el "efecto mariposa" y también de la televisión catalana, esta serie cuenta la historia de un hombre de negocios de mediana edad casado y padre de dos hijos que afronta un cambio radical en su vida cuando una desgracia le golpea. La aparición de una anciana hará que recupere las ganas de vivir. Se trata de una serie de intriga que fue definida como una de las apuestas del año y que no debería pasar tan desapercibida como está pasando en los últimos años hundida por la gran cantidad de estrenos que se hacen a diario y que no dejan que este título sobresalga. Deberías darle al menos una oportunidad. Aunque sólo fuera un capítulo.