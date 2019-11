Cristina Pedroche indignada "Si quisiera ir desnuda, iría"

Cristina Pedroche, y su instructora de yoga, Maite Aguirre han ofrecido una breve clase con algunos ejercicios y posturas específicas para aliviar los dolores menstruales de la mano de intimina. A casi poco más de un mes para cambiar al 2020 y que Cristina Pedroche vuelva a protagonizar la noche más sonada del año, las preguntas no podían ir más encaminadas a cómo será su vestido en la noche en las que los ojos, nunca mejor dicho, están puestos en ella.

Y es que Pedroche ha pasado por todos los estilos habidos y por haber de la mano de Josie Pacheco, su estilista. Traje con transparencia, cual salto de cama de la mano de la diseñadora ibicenca Charo Ruiz, vestido de strass y capas de seda en fucsia... Todo comenzaba la Nochevieja de 2014, cuando Pedroche no tenía ni programa propio. La actual mujer de Dabiz Muñoz, era elegida para dar las Campanadas que traerían el nuevo 2015 junto a Frank Blanco. Fuera de pronóstico, se convertía por su atrevido look en las Campanadas más comentadas después de aquel vestido negro de Valentino con transparencias del 31 de diciembre de 2005 en el que a Anne Igartiburu se le transparentaba el tanga... y es que las luces, la tele y las cámaras de fotos, a veces juegan malas pasadas.

El vestido de Charo Ruiz dio la vuelta a la piel de toro y fue mucho llamativo que cuando se le puso la modelo y mujer del jugador de fútbol, Mario Suárez, Malena Costa. Y de ahí el salto a la fama, Atresmedia elegía en los siguientes años hasta la actualidad para dar las doce campanadas ya no en La Sexta, sino en toda la cadena, Antena 3 y La Sexta.

Las Campanadas del 2015-2016, Pedroche confesaba: "Será un vestido de novia... ¡atrevido! No es el clásico vestido de novia. La verdad es que una de las ideas que tuve fue vestirme de novia, ¡con velo y todo!", explicaba la presentadora sobre el vestido que había diseñado Hervé Moreau, el director creativo de Pronovias y en el que se invertían más de 350 horas de trabajo en confeccionarlo artesanalmente. La colaboradora de Zapeando sorprendía con su vestido de corte sirena, bordado enteramente a mano, confeccionado en tul cristal y organza metalizada con más de 20.300 cristales tallados y capa de raso en color champán y cuello de piel.

Campanadas 2016-2017, Cristina Pedroche cambiaba radicalmente de estilo con un look muy pin up y diva hollywoodinese. Este vestido consistía en un cuerpo corsé con escote corazón en terciopelo azul noche y acabado de estrellas de plata realizadas a mano. La falda fue confeccionada en tul del mismo color con degradé de cristal de bohemia se completaba con una gran capa en fucsia y lima.

Campanadas 2017-2018, la mujer del dueño del restaurante Diverxo, tenía que volver a sorprender. Cristina Pedroche dejaba sin aliento al público de Antena 3 con su nuevo diseño de Pronovias con un mono de la aguja de Hervé Moreau con transparencias y aplicaciones de encaje y chantilly, inspirado en el icónico vestido Caraola que se presentó en el marco del desfile del 50 Aniversario de la firma. Un mono muy sensual con 244 horas de trabajo formando un dibujo de efecto tatuaje.

Campanadas 2019-2019. El no va más. Aunque su diseño era muy Yves Saint Laurent, el vestido de Marta Rota (Tot-Hom) no fue bien recibido. Es el look que más críticas ha recibido.

Tot-Hom por Marta Rota. Cubierta con una gran capa rosa muy rococó con un lazo en terciopelo negro y una gran flor a modo de broche, escondía un vestido de flores realizadas y cosidas a mano y una cola de gasa en rosa.

¿Qué nos queda para este 2019-2020 que podría ser el último año de la de Vallecas dando las Campanadas como dejaba caer?...

Pues ante todo moda, tal y como ha defendido a capa y espada.

Cristina Pedroche muy reivindicativa, se sentía ofendida ante la pregunta de una periodista mujer sobre si iba a enseñar mucho cuerpo... Pedroche no ha dudado en recriminarle que le sorprendía esa pregunta viniendo de una mujer: "Me sorprende esta pregunta. Ante todo hay moda, hay un proyecto, no es solo enseñar carne... porque si no saldría desnuda y punto", comentaba enfadada.

Y en cuanto al vestido pues ahí os dejamos la gran pista: "Será una mezcla de Beyoncé, Ariadna Grande, Rosalía y Lady Gaga", ¡hagan apuestas señores!...