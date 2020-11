La directora argentina Ana Katz, autora de “Los Marziano” y a la que el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) dedica una retrospectiva en esta edición online, protagonizó ayer el primero de los debates telemáticos programados por el certamen. Estuvo acompañada por los realizadores españoles Paco León (“Carmina o revienta”) y Javier Ruiz Caldera (“Superlópez” o “Tres bodas de más”). Los tres coincidieron en que la comedia, más que un género, es “inevitable” y el resultado de una manera de mirar el mundo. La conversación fue dirigida por la periodista Beatriz Martínez.

Paco León recurrió al ejemplo de un maestro de la comedia, Woody Allen, para tratar de probar que, en efecto, la comedia tiene algo de inevitable: “Lleva toda la vida queriendo hacer algo como (Ingmar) Bergman y, sin embargo, no le sale”. Un género que, tal y como recordó Beatriz Martínez, no siempre ha sido valorado con ecuanimidad en los festivales, pese a la aceptación que tiene entre el público. “Me hace gracia que haya que reivindicar la comedia, que es más antigua que la humanidad”, señaló Paco León. “Los que hacemos comedia no pensamos en si estamos estigmatizados o no”, dijo Ruiz Caldera, antes de encadenar: “Cualquier película que me hace reír, siempre me produce envidia”. “No estaba al tanto de que hubiera detractores de la comedia; creo que estar en contra de la comedia es como estar en contra del mundo”, subrayó Ana Katz.