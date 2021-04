Un homenaje a Beethoven abre el programa musical de Oviedo en primavera

El pianista ucraniano Dmytro Choni, la orquesta Oviedo Filarmonía y su director, Lucas Macías, inauguran mañana, sábado 10 de abril, a las 19 horas, en el Auditorio de Oviedo la temporada de primavera de las Jornadas de Piano “Luis G. Iberni” y los Conciertos del Auditorio, que cuentan con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

Entre los meses de abril y junio, esta programación traerá a la capital asturiana a sobresalientes agrupaciones y artistas internacionales como Les Arts Florissants y William Christie – que actúa el próximo martes–, el tenor Piotr Beczala y Jordi Savall pero también contará con músicos asturianos como Alejandro Roy, David Menéndez y el Coro “El León de Oro”.

Entre las novedades del concierto de mañana está el estreno de una obra de nueva creación, del compositor cántabro Israel López Estelche titulada “Tres danzas para orquesta”. Una composición, encargo de Oviedo Filarmonía, que está incluida en el “Proyecto Beethoven”, una iniciativa para celebrar el 250.º aniversario del compositor, que fue el pasado año. Esta propuesta incluye el estreno de cinco obras musicales escritas por autores asturianos o formados en el Principado. Además de la obra de Estelche, la Sinfonía n.º 4 de Brahms y el Concierto n.º 2 de Rachmaninov completan el programa del sábado.

Esta es la primera vez que Dmytro Choni visita Oviedo, pero también la primera en la que interpretará este concierto de Rachmaninov tan conocido por los aficionados en un auditorio y junto a una orquesta profesional. “Estoy muy expectante porque no tengo referencias previas. Naturalmente lo he trabajado durante mucho tiempo, pero nada suena igual: no suena igual estudiándolo en tu casa que interpretándolo en una sala de conciertos”.

El joven pianista ha logrado colarse en las programaciones de numerosas orquestas españolas a raíz de su primer premio en el prestigioso Concurso Internacional de Piano de Santander “Paloma O’Shea”. Este no es el único galardón que ostenta y asegura que aún le queda trabajo pendiente en lo tocante a los concursos de piano. “Les debo mucho. Me han abierto las puertas de auditorios de todo el mundo”, aunque asegura también que la competencia y la exigencia son muy altas en la actualidad, y que “no siempre los concursos aseguran una carrera exitosa o sin dificultad”.

Como ejemplo de esta incertidumbre, Choni relata “las dificultades y el proceso tan largo” que está atravesando para poder grabar su segundo disco. El primero, grabado en 2019 y publicado en 2020 fue parte del premio otorgado por el concurso de Santander, “pero haber grabado con ellos previamente no te asegura que puedas volver a hacerlo”, explica. “Tengo un proyecto que me gustaría presentar, con compositores posrománticos de la Escuela rusa. Pero si finalmente el tema no le parece interesante a la discográfica, tendré que cambiarlo y, ¡quién sabe!, quizá buscar algo más comercial. O simplemente transigir con alguna opción que ellos nos ofrezcan” añade.

La música de cámara es otra de las preferencias de Choni, y ha realizado colaboraciones con el Cuarteto Quiroga, el Quartetto di Cremona y el Calidore String Quartet. Precisamente en el ámbito de la música de cámara también ha elaborado otro proyecto para un nuevo disco que “también está estancado en conversaciones para cerrar los títulos que interpretaremos. La pandemia no nos está ayudando nada porque es más difícil ensayar y poder grabar”, explica Choni. El pianista ucraniano asegura que si bien no se deja influenciar demasiado cuando se sienta al piano, sí ha tenido “pianistas de referencia y que quería imitar desde niño”. Sobre todo, “Sviatoslav Richter era un referente para mí desde muy temprano”, pero sus referencias han cambiado y hoy en día sus preferencias también lo han hecho, fijándose más en Barenboim y, sobre todo, en Daniil Trifonov, “que será el pianista de referencia este siglo”.