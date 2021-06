Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, tras un enfrentamiento en el establecimiento: "Por eso le invitamos a lo consumido y a marcharse".

Todo comenzó con la dura crítica del cliente: "Desastre donde los haya. Si queréis comer lo peor de Oviedo, id a este sitio: platos recalentados, pescado (pulpo, gambas, etc.) congeladas y lo peor, te lo cobran a precio de fresco. En fin, un horror".

Corta, pero suficientemente ofensiva. Tanto como para que el hostelero no dudase en responder. "Gracias por su comentario, no esperábamos menos de usted, por eso la invitamos a lo consumido y a marcharse. Comprendemos que nuestra cocina no guste a todo el mundo, pero eso no es motivo para que nos falten al respeto. Lamentamos mucho la situación tan desagradable, todos tenemos malos días. Espero que el suyo haya mejorado. Un saludo".

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.