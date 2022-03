Cada vez que Ikea retira un mueble hay clientes que lo lamentan. Pero es ley de vida. Alguno tiene que salir para que entren novedades. En esta ocasión ha sido el armario Singlar, uno de los más populares entre quienes amueblaban habitaciones de niños, el que desaparece del stock de la marca sueca de muebles. Seguro que muchos de los que han tenido hijos en los últimos años y han buscado una solución más o menos barata para poder guardar toda la ropa y los bártulos del recién nacido tiene uno de estos en casa. Pero no sufras, esta marca de muebles sueca tiene otros armarios parecidos en stock.

El consejo de los coleccionistas es el de siempre. Que si tienes uno de estos muebles no te deshagas de él. O al menos guárdalo en un lugar en el que lo puedas recuperar. Y es que hay dos posibilidades: que la marca decida volver a lanzar el producto (en este enlace te contamos hace ya varias semanas uno de los "descatalogados" que la marca había decidido recuperar), o que ese mueble duerma para siempre el "sueño de los justos". Si esto ultimo es lo que sucede puede ser que el bien en cuestión entre en la órbita del interés de las casas de subastas.

Hace varias semanas fue noticia la venta de varias sillas de esta marca sueca por varios miles de euros en una conocida web (aquí te contamos cuál es por si la tienes en casa). Y es que la ausencia de un producto no genera sino interés por ese producto. Tanto que muchos se aprovechan y lo ponen en subasta. Si tienen suerte ese viejo mueble que tenían guardado en el trastero puede llegar a darles unos ingresos extra.

Pero ojo que no es oro todo lo que reluce. En no pocas ocasiones la realidad se vuelve tozuda y las "fake news" hacen su agosto. Varias veces en los últimos meses ha circulado por internet el bulo de que ciertas monedas (algunos incluso decían que algunas de euro) habían desaparecido y que por lo tanto ahora había muchos coleccionistas dispuestos a pagar mucho dinero por ellas. No te rasques el bolsillo. En ese caso, al no haber sido corroborado por las casas de apuestas oficiales, era sólo un bulo al que no hay que prestar más atención. Por si acaso comprueba lo de los muebles de Ikea. Un ingreso extra y que te liberen parte del trastero nunca viene del todo mal.