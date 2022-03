El equipo asturiano de la FP: los 17 aprendices que mostrarán la mejor Formación Profesional que se enseña en la región

Unos estudian para jardineros, otros para paisajistas, alguno quiere ser mecánico, hay un soldador, un electricista y otro esteticista; hay quien quiere trabajar como desarrollador web y el que sueña con ser ebanista o chapista. Son los 17 estudiantes de nueve centros de FP asturianos que en solo unos días medirán sus habilidades y su formación con otros cientos de alumnos en la competición nacional de Formación Profesional, los SpainSkills 2022, que se celebran en Madrid.

El equipo de competidores lo forman Paula Martínez, Adrián Pardo, Enol García y Alejandro Hernández (todos del CIFP de Avilés), Ana Sofía Ruiz (CIFP Hostelería yTurismo de Gijón), David Díez (IES Noreña), Andrei Macoveiciuc, Alberto Pidal, Ovidio Cortina, Fabián Dengra, e Iyán Núñez (los cinco del CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón), José Miguel Tamés (El Prial), Pablo Álvarez (IES Cangas del Narcea), Luis Eduardo Gómez y Paula Negrín (IES Luces), Tilo Muñoz (IES Valle de Aller) e Ian Extramera (Nº 1 de Gijón). Les acompañan 15 tutores y un delegado de la Consejería y todos tienen en común que son la selección encargada de darle valor y visibilidad a la FP, a los oficios y a la formación de los aprendices.

“Cuando yo era alumno participé en una competición y quedé campeón de Asturias de mi especialidad. Por eso, entre otras cosas, me ilusiona llevar a los alumnos a estos encuentros nacionales. Es un reto competitivo, pero es también una ilusión y una motivación para los alumnos. Y les pone en una tesitura parecida a unas prácticas reales en una empresa”, dice Luis García Valdés, director del IES de Cangas del Narcea. Por su centro, en la especialidad de Tecnología del automóvil, competirá Pablo Álvarez Ron, un joven de 17 años, de Ibias, que se lo toma como un reto. Estudia segundo del grado medio de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, y todo lo que aprenda es poco para ayudar en su casa, una ganadería con “mucha maquinaria que siempre anda dando problemas”. La aventura de Madrid será, cree, una buena experiencia. “Hay que ir a ver qué se puede hacer. Igual hasta gano el ‘Cupra’ del primer premio, que nos vendrá muy bien para el Instituto”, dice.

Nacho Arnáiz es el tutor del IES de Luces que estará en el Ifema de Madrid con la gijonesa Paula Negrín (17 años) y con Luis Eduardo Gómez, ambos alumnos del segundo curso del ciclo de Grado Medio de Técnico en Jardinería y Floristería. “Es una experiencia inigualable para ellos y es un orgullo que el centro de Luces le pueda dar esta maravillosa oportunidad a los alumnos”, dice Arnáiz. Su alumna, Paula Negrín, está nerviosa porque nunca se ha visto en algo así. Pero lleva tiempo practicando en cómo ejecutar el diseño de un jardín y cree que hace “un buen equipo con mi compañero. Yo sé más de planta, y él más de obra, así que igual nos va bien”, comenta sobre su competición en Jardinería paisajística.

Olga Suárez, directora del IES El Prial, está encantada con la proyección pública que este tipo de iniciativas dan a la formación de carpintero y ebanista que ofrece su centro. Y con lo que motivan a “todos los alumnos, no solo a los que van a la competición. Todos están orgullosos y de todo se aprende”, dice. En su centro la selección ha recaído en José Miguel Tamés un joven porruano de 17 años que sueña con ser ebanista. “Me lleva gustando desde chico”, confiesa, y por eso no se cansa de los meses de entrenamiento que lleva acumulados para poder hacer frente a un mueble de madera maciza, con cajón y puerta, que será lo que le ponga a prueba en Madrid. “No estamos obsesionados con la competición, sino que aprovechamos el interés que genera esta cita para dar a conocer que estos oficios tienen mucha y buena formación detrás, y no es solo una imagen antigua de polvo y serrín”, añade Olga Suárez.

El IES de Noreña lleva más de 15 años participando en competiciones con alumnos y para Juan Carlos Mateos, uno de los tutores más involucrados en estos retos, “no hay dinero que pague el poder trabajar codo con codo con un alumno que demuestra ganas de aprender, ganas de hacer algo más que cumplir con las clases, que no le importa dedicar horas extra a practicar... Es un aliciente más a las clases y una satisfacción para mí y para el centro”, dice. Este año se lleva de competición a David Díez Cuervo, un joven de Posada de Llanera, de 21 años, que combina los estudios, las prácticas para el campeonato con el trabajo de repartidor por las tardes y el trabajo en casa. “Siempre me gustaron los coches, los tractores y sobre todo trabajar la chapa. Esto de la competición lo veo como una experiencia. Pasaré nervios, pero me gustaría hacer un buen papel”, dice David Díez. Todos ellos y sus ganas de mostrar sus habilidades ya son, sin más pruebas, un orgullo para la FP asturiana.