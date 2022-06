El gran concierto de “vuelta y de despedida” a los escenarios de “El Sueño de Morfeo”, que tuvo lugar ayer en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, fue una bendita sorpresa para los fans más incondicionales del grupo asturcanario. La banda, recientemente ha “despertado” con “emoción e ilusión” por una gran causa solidaria: la reconstrucción de La Palma tras los devastadores efectos de la erupción volcánica. Un “sí, quiero” rotundo al “Gran Reto Solidario” lanzado por Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico, y Endesa Music Lover.

“Se hace difícil después de tanto tiempo pero es muy emocionante y es un placer, gracias de corazón. Estoy muy emocionada”, proclamó Raquel del Rosario tras las primeras canciones del concierto. El público acudió al auditorio de Oviedo deseoso de reencontrarse con “El sueño de Morfeo”. “Es un auténtico gusto poder volver a escucharlos después de tanto tiempo porque no sabemos si puede ser su última vez. Hace 13 años que lo dejaron y ahora cada uno tiene su vida, pero ‘El sueño de Morfeo’ nunca ha muerto”, comentaron Rubén Hembra y Elena Díaz antes del inicio del concierto. Jessica Álvarez y José Carlos Alfonso tampoco han querido perderse este momento. “Les seguimos desde hace muchos años y es un gusto poder reencontrarnos con seres tan maravillosos como lo son ellos. Creemos que va a ser su última vez, pero la vida son ciclos y a veces hay que cerrarlos”, afirmaron.

Con un sabor “agridulce”, pero con “mucha ilusión” ha llegado también al auditorio ovetense Juan Luis Suárez, guitarrista que no ha podido tocar en este concierto con el grupo asturcanario. “Estamos muy contentos; es un día muy especial para el grupo pero es un poco agridulce para mí al no poder subirme al escenario. Además una causa tan bonita como lo de la Palma es increíble y la gente se ha volcado. Ha sido increíble el amor y apoyo que hemos recibido, por lo que desde aquí les doy millones de gracias al público tan maravilloso que tenemos. Por otra parte, no es un adiós, es un hasta luego, nunca se sabe. Pero si es la última, qué mejor que aquí en Oviedo”.

Un mensaje solidario que también comparte Covadonga Lasarte, una fan que no quiso perderse este evento. “Les sigo desde siempre. Ya los vi en Torrelavega allá por 2007. Es muy bonito que destinen el dinero a una causa como la de la Palma”.

