El Bellas Artes celebra la exposición sobre Marina Abramovic, "una gigante de la historia del arte"

La que está llamada a ser la gran exposición del verano en Asturias se inauguró ayer en el Museo de Bellas Artes. Se trata de "Marina Abramovic. Retrato y performance en la Colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson", una exposición pequeña en número de obras, nueve, pero mayúscula en su calidad y trascendencia. Porque cada una de esas obras, ocho fotografías (o series fotográficas) y una escultura, marca un hito trascendental en la trayectoria de Abramovic, premio "Princesa de Asturias" de las Artes 2021, y una artista que como precisó Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, ha alcanzado por derecho propio el rango de creadora "gigante en la historia del arte internacional".

En la inauguración de la muestra intervinieron, además de Palacio, Berta Piñán (Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, además de presidenta del patronato del museo), José Luis Costillas (concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y vicepresidente del patronato del museo) y Álvaro Sánchez (secretario de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson). Además, asistieron al acto Fernando Masaveu y Carolina Compostizo, presidente y directora general de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

Las nueve obras de la muestra (siete procedentes de la Colección de la Fundación y las otras dos de la colección personal de Fernando Masaveu) tienen, además de su incuestionable calidad artística, un valor adicional, en el sentido de que varias de ellas testimonian relevantes performances de Marina Abramovic.

Las primeras cuatro piezas son, de hecho, fotografías tomadas durante tres performances que Marina Abramovic completó con Ulay, su pareja en la vida y el arte entre 1976 y 1988. Las dos primeras son sendas series sobre "Interruption in Space", performance que completaron en la Academia de Arte de Düsseldorf en enero de 1977. Después hay dos instantáneas de "Breathing In-Breathing Out", desarrollada en Belgrado en abril de 1977, y una instantánea de "Relation in Time", realizada en el verano de 1977 en Bolonia.

El resto de las obras se datan ya tras la ruptura de Abramovic con Ulay. "Image of Happiness", revisión irónica de las expectativas sobre la mujer, está fechada en 1998 y se vincula a un vídeo firmado por Abramovic dos años antes. Después, se sitúan dos obras de gran formato que recogen la evolución de la artista hacia un ecologismo poderoso y militante: "Looking at the Mountains", una imagen que remite al paisajismo romántico, y "Holding the Goat", ambas de la serie "Back to Simplicity" y fechadas en 2010.

También de gran formato es la impactante "The Scream, Ekeberg Park" (2013-2014), un homenaje de Abramovic al artista noruego Edvard Munch, en el 150 aniversario de su nacimiento, y a su obra más relevante, "El grito". Una imagen que, por su poderosa presencia, se sitúa en el atrio mismo del museo, marcando de facto el inicio del recorrido para el visitante.

La última pieza, expresivamente situada en el centro del espacio expositivo principal, es también impactante: se trata de "Self Portrait with Quartz Crystal", realizada en 2018. Se trata de un autorretrato de la artista esculpido en sal, y en el que Abramovic tiene una piedra de cuarzo en mitad de la frente, en lo que Alfonso Palacio identifica como una alusión "al tercer ojo que potencia la vocación de visión interior a través de la cual se puede llegar a apresar las verdades más trascendentales y espirituales". Precisamente las verdades cuya búsqueda ha marcado la trayectoria de Marina Abramovic.