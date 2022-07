Duro golpe para Laura Ponte. La exmodelo está esperando un transplante de ojo después de haber perdido la visión, fruto de un problema que arrastra desde hace mucho tiempo. La causa en concreto de la pérdida de visión a la que se enfrenta ahora ha sido una perforación de córnea que ya la ha obligado a ha pasar por quirófano.

Ponte lleva años -antes incluso de que se casara con Beltrán Gómez Acebo- arrastrando una queratitis herpética que le dificultaba la vista, según confirma la propia familia. Su capacidad de visión había disminuido hasta un 20% en el ojo izquierdo. Ahora el problema se habría agravado aunque la exmodelo y diseñadora da muestras de enfrentar el problema de salud con una gran fortaleza.

Las cirugías están llevándose a cabo a través de la sanidad pública, en el hospital La Paz, donde ya se realizó la primera intervención, y también se ocuparán del trasplante al que tendrá que someterse. La modelo encara la situación con optimismo y se encuentra bien, sin que su estado de ánimo parezca haberse resentido. Laura Ponte, de hecho, mantiene la esperanza de recuperar la visión, aunque es consciente de que se enfrenta a unos meses de reposo por lo que tendrá que paralizar su agenda profesional.

Laura Ponte empezó en el modelaje con 19 años después de ganar el concurso de la agencia Elite, Look of the year. Nacida en Vigo pero muy vinculada a Asturias, su carrera comenzó a despuntar desde un primer momento. En poco tiempo, Ponte pasó a trabajar para grandes diseñadores como Ralph Lauren, Hugo Boss, Versace o Valentino. Incluso, llegó a colocarse entre las tres modelos mejor pagadas del mundo. En 1999, seis años después de su arranque, anunció que se retiraba en cuanto sus contratos y compromisos finalizaran. Aprovechó su pausa para avivar su amor por la moda estudiando diseño y patronaje . Al mismo tiempo comenzó a diseñar trajes de novia, los cuales sigue realizando en el taller de su casa, donde recibe a las interesadas en sus creaciones. También ha despuntado como diseñadora de joyas. Actualmente, Laura Ponte sigue en activo como modelo cuando alguno de sus colegas de profesión se lo piden. Porque siempre ha sido una de las modelos más singulares del panorama nacional, lo que le hace ser especialmente demandada en algunos ámbitos.

En el plano sentimental, Ponte que actualmente está divorciada, contrajo matrimonio en 2004 con Beltrán Gómez Acebo, hijo de la Infanta Pilar, con el que tuvo dos hijos -Luis y Laura-. Después de su matrimonio mantuvo una relación con Mario Conde jr. que nunca llegó a confirmar, al igual que ocurrió con su romance con Beltrán Cavero, sobrino de Esperanza Aguirre. Desde 2019, año en el que rompió con el poeta Pedro Letai, no se la ha vuelto a relacionar con nadie.