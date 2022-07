Ribadesella, en la final de "Masterchef"

Ribadesella se coló en la noche del lunes en la final del concurso televisivo de talentos culinarios "Masterchef". Verónica Gómez de Liaño, salmantina de 26 años, se quedó a las puertas de una victoria que se llevó la gaditana María Lo, pero se lo puso difícil con un menú en el que hubo inspiración asturiana. Con gulas, con bogavante, con caviar de oricios y hasta con sidra.

Porque Verónica Gómez de Liaño se declara en sus redes sociales como una asturiana de corazón y por eso en el plató de televisión contó que se había inspirado en Ribadesella para hacer el segundo planto de su menú final. Un menú que pasaba por las estaciones del año y que tenía la dedicación asturiana ligada al "Verano", precisamente por sus veraneos a la ribera del Sella. Un menú final que además de enfrentarse a la crítica de los jueces tradicionales del certamen, como son Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera, tuvo como paladar añadido el de Ferran Adrià.

La joven salmantina se lució sobre todo con el postre, que fue ampliamente alabado por todos los jueces, pero también logró buenas críticas con su plato de "Verano" que tenía como ingrediente estrella un bogavante, al que le añadió incluso gel de sidra. "Está muy rico, es un plato pulcro y bastante elegante", aseguró Jordi Cruz antes de que Pepe Rodríguez recalcara que en todas su elecciones Verónica mostraba lo "brava" que es. Por su parte, el gran invitado, Ferran Adrià definió el "Verano" de Ribadesella como "maravilloso". Pero poco pudo hacer la salmantina contra una impecable María Lo que a lo largo de todo el concurso se demostró como el enemigo a batir.

En su décima edición el concurso no contaba entre los 16 finalistas con ningún aspirante asturiano, tras quedarse a las puertas el meteorólogo de la TPA, David Arango. Pero sí que tuvo a dos buenos representantes de la tierra, aunque solo fuera por cariño. Uno, David, un jerezano que quedó tercero en el concurso, contó desde el inicio que llegaba "de Oviedo" buscando completar en la cocina un renacer personal. De 38 años y padre de un hijo por el que se trasladó a Asturias hace años, se definió como un "emprendedor" con muchos oficios, incluido el de actor de cine para adultos, pero todo lastrado por una juventud marcada por las drogas. De ahí que cada éxito en las cocinas de "Masterchef" se las dedicaba entre lágrimas a su familia y a sí mismo, por superar todos sus hándicaps.

Y la segunda asturiana de corazón, Verónica, se destapó justo en la final, con el plato de Ribadesella ya que hasta entonces poco o nada había dejado entrever de su pasión cantábrica. Verónica Gómez de Liaño, graduada en Periodismo por la Pontificia de Salamanca, afincada en Madrid donde trabajaba en publicidad, lo había dejado todo para entrar al concurso -al que se presentaba por segunda vez- ya que su máxima aspiración, que va camino de conseguir, es crear un establecimiento con comida para llevar que esté especializado en platos saludables. En sus redes sociales ayer la salmantina declaraba que tras 13 semanas de convivencia, cocina y concurso, la final televisada del lunes fue "de los días más felices de mi vida. (…). No me podía creer que yo estuviera ahí en esa media luna defendiendo un menú delante de los jueces y Ferran Adrià. Observada por mi familia (una pequeña parte de ella). Cociné mas tranquila y más segura que nunca. Y ese es el premio que me llevo. Como dice Pepe, no me rindo. Y así es, así soy. Cabezona como yo sola pero con objetivos muy claros. (….). Se cierra una etapa muy importante de mi vida pero empieza una todavía más heavy. La vida real. El 2.0. Y me muero de ganas de descubrir qué me espera aquí fuera".