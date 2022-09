La danza femenina toma la Laboral

La Laboral acogerá este fin de semana uno de los eventos de referencia en Asturias en cuanto a danza contemporánea. La cuarta edición de Trialogfem, un evento que trata de resaltar la creación femenina, organizado por Dana Raz, bailarina israelí asentada en Asturias, se celebrará los próximos días 9, 10 y 11 de septiembre, con distintos talleres de trabajo y laboratorio de danza para los alumnos que participen en estos encuentros. El sábado, a las 20 horas, comenzará un espectáculo en el que podrán verse piezas de cuatro grandes coreógrafas que impartirán los talleres, como son Oryan Yohanan, Yaima Santana, Lucia Piquero y la propia Dana Raz.

Raz subraya que, una vez superada la pandemia, "en esta edición por fin hemos podido abrir el proyecto a nivel internacional", de ahí la presencia de la israelí Oryan Yohanan o la cubana Yaima Santana. También será una oportunidad para ver en Asturias una pieza de Lucía Piquero, un talento asturiano de la danza contemporánea que ha desarrollado casi toda su carrera en Malta y el Reino Unido.

Serán cuatro enfoques, cuatro estilos diferentes de danza contemporánea, que tienen en común su alta calidad, la reivindicación de la creación femenina y la "voluntad de enfrentar las dudas y los miedos íntimos de cada creadora". Además, al término de la actuación, desde el escenario del teatro de La Laboral, las coreógrafas abrirán un diálogo con el público que servirá para reflexionar sobre su arte e intercambiar experiencias al respecto.

Serán cuatro estilos muy diferentes, tal y como explica Dana Raz. Oryan Yohanan, que presentará la pieza "Solo of the lost and found" es también israelí y también formó parte de la compañía de danza donde Dana Raz bailaba antes de asentarse en Asturias, la Kibbutz Contemporary Dance Company, con la dirección artística de Rami Be’er. Se trata ante una creadora multidisciplinar, también pintora y poeta, que proyecta un sentido muy teatral de la danza.

Yaima Santana presentará "Invernadero". Estamos, explica Dana Raz, ante una bailarina cubana que usa sus raíces para explorar y expresar sus movimientos. "Su obra coreográfica trata de experimentar desde la tradición danzaria caribeña hacia las formas contemporáneas de baile, puesta en escena y reinterpretación de los movimientos", añade.

Lucia Piquero, psicóloga por la Universidad de Oviedo, en 2006 se trasladó a Londres, donde estudió danza contemporánea en la London Contemporary Dance School y un Máster en Coreografía en Middlesex University. Saldrá a escena con "Sails", una obra inspirada en la pintura de Joaquín Sorolla y que es reflejo del trabajo de una creadora cuya percepción del movimiento le viene a través de una metodología didáctica muy estudiada. Finalmente, la pieza de Dana Raz, que lleva por título "Krum", habla de la búsqueda de la felicidad y de cómo encontrarla es percatarse de que, para dar con ella, basta con vivir la vida.

El certamen comienza este viernes con la clase de la coreógrafa israelí Oryan Yohanan. El sábado 10, las encargadas de dirigir la clase serán Lucía Piquero y Yaima Santana. El domingo 11, la formación se combina con la experimentación e improvisación del certamen "Mujer tenías que ser", dirigido por Dana Raz, con la música en directo de Alex Aller.