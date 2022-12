Revolcón a la historia del cine: así ven los expertos asturianos la polémica lista del British Film Institute

El British Film Institute (BFI), a través de su revista "Sight & Sound", revisa el canon cinematográfico cada diez años con una macroencuesta entre profesionales y especialistas para elegir las 100 mejores películas de la historia. "The Greatest Films of All Time" se inauguró en 1952, cuando lideró la encuesta "Ladrón de bicicletas", de Vittorio de Sica. En las siguientes cinco ediciones, "Ciudadano Kane", de Orson Welles, encabezaría la lista, y en 2012 "Vértigo", de Alfred Hitchcock conquistó la primera posición. Días atrás, "Sight & Sound" sacó una nueva edición de su prestigiosa lista, fruto de la encuesta más numerosa de todas las ediciones, en la que participaron 1.639 especialistas, entre ellos directores, críticos de cine, conservadores de filmotecas, historiadores, académicos y programadores. El resultado ha sido un revolcón histórico al canon cinematográfico: "Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles", de Chantal Akerman, una película muy apreciada por los especialistas pero desconocida para el gran público (en España ni siquiera tiene distribución en plataformas de streaming) ha sido la más votada, por encima de "Vértigo" y "Ciudadano Kane". Las reacciones han sido extremas, a favor y en contra. En Asturias, profesionales y especialistas discrepan sobre el resultado de la lista, pertinente para unos y provocadora para otros.

Alejandro Díaz Castaño, director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), celebra la decisión: "Me parece maravilloso que una grande como Chantal Akerman encabece la lista. A mi modo de ver es una cineasta esencial y considero que es una película clave para el arte cinematográfico, tan relevante como ‘Vértigo’ o ‘Ciudadano Kane’. Sí me preocupa un poco, a la vista de los resultados, el olvido de cineastas cruciales como Luis Buñuel, King Vidor o Kinuyo Tanaka, por citar tres nombres imprescindibles. Un peligro, el olvido de buena parte del cine, que intentaremos seguir paliando con iniciativas como Cine Club 60, la programación anual de cine clásico y no reciente que hemos arrancado este año en Gijón en colaboración con la Sociedad Cultural Gijonesa".

Para Pablo de María, director de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO), la lista marca un "cambio de paradigma": "sorprende que aparezca de forma tan determinante la película de Akerman. No sé si algo habrá tenido que ver el fallecimiento de ella para que se la reconozca más allá de los circuitos minoritarios., pero es un cambio de paradigma, no sé si forzado o no, para romper un poco la dinámica de los grandes directores masculinos de Hollywood hacia un cine, aunque no sea marginal, sí menos estandarizado".

Entre los cineastas, la lista ha causado impacto. Ramón Lluís Bande apoya el resultado y la decisión del BFI de ampliar el volumen de votantes: "Veo bien la decisión por varias cosas. Primero, por remover un poco el canon. En este sentido estoy en contra de algunas críticas que acusan a la nueva lista de ser coyuntural y estar marcada por rasgos políticos, como si antes no hubiera una visión política en la ausencia de mujeres o de propuestas y cinematografías alejadas de la puesta en escena de representación institucional. La lista de este año seguramente sea la más abierta y más democrática, lo que ha traído reconocimiento a otro tipo de cine, antes relegado o ignorado. Y la elección del filme de Akerman es una gran noticia por el reconocimiento a un cine no reconciliado ni política ni estéticamente. Nos viene muy bien en el año que perdimos a Godard y Straub, y compensa la ausencia en la lista de algunos cineastas como el propio Straub".

Otro cineasta, Samu Fuentes, no cuestiona la valoración del filme de Akerman, aunque echa en falta a varios directores: "Creo que en la lista están casi todos los cineastas importantes, y evidentemente grandes películas. Pero bueno, las listas siempre son opinables y renovables. En determinados momentos si te preguntan te vienen unas u otras películas. En esta coincido en muchas, y no me parece la de Akerman la mejor. Echo en falta películas como ‘Dies Irae’ de Dreyer, ‘Érase una vez en América’ de Leone, ‘El caballo de Turín’ de Bela Tarr, ‘Encadenados’ de Hitchcock, ‘Mouchette’ de Bresson.... En fin, las listas muchas veces son una tontería, pero están bien para hablar y confrontar de cine y películas. Son contingentes y necesarias".

Para Juan Carlos De la Madrid, doctor en Historia del Cine y autor de varios libros sobre la materia, la lista tiene un cariz "provocativo": "En este tipo de rankings siempre mandan las modas. A eso se une que, en estos tiempos nuestros, manda también la corrección política y la cuota de género, aunque yo soy de esos románticos que piensan que la realidad debería imitar al arte; cuando el arte siempre imita a la realidad más oportunista pasan estas cosas. A mí me faltan nombres que, en listas como éstas, nunca pueden faltar: casi no hay cine mudo, y no encuentro a Wellman, Vidor, Stroheim, Lubitsch, Hawks, Fernán Gómez, Buñuel, Cassavetes, Allen, Mamoulian, Carné… Por citar género variado diverso e indiscutible".

Por último, Laura Miranda, investigadora y profesora de la Universidad de Oviedo y autora asimismo de varios libros sobre la materia, identifica en la lista el reflejo de los cambios sociales: "Los tiempos cambian. La estética y la ética cambian según la cultura del momento. Todo cambia a nuestro alrededor, lógico es que también lo hagan las preferencias y los gustos en el cine. Las listas (en este caso de películas) cambian con los tiempos porque obviamente son un reflejo de la sociedad del momento. Una nueva lista para una nueva sociedad".

