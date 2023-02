Beatriz Trillas: "Están vaciando los colegios de espíritu crítico"

Beatriz Trillas participará el mes que viene, junto a varios compañeros de la escuela Frederic Mistral de Barcelona, en un encuentro internacional en la ONU sobre el futuro de la educación. Su discurso está atravesado por una clara y sorprendente - tiene solo 16 años- conciencia de sus privilegios, desde los que cuestiona el sistema. Cuando acabe el bachillerato, quiere estudiar Filosofía.

-¿Qué cree que falla en el sistema educativo catalán?

-Hay dos grandes temas. El primero es que es la educación se centra en crear máquinas para el sistema, intentando imponer asignaturas que beneficien al sistema. Por ejemplo, ahora se está hablando de cambiar la asignatura obligatoria de Filosofía en bachillerato por la de Emprendeduría. Están vaciando los colegios de espíritu crítico. Muchas revueltas empezaron en institutos y universidades, pero si tú creas un sistema para empresarios o para trabajadores sin espíritu crítico, no se cuestionarán las cosas para poder cambiarlas, y ese es un papel muy importante de la escuela y se está perdiendo.

-¿Cree que es algo estructural, del sistema educativo en general?

-Sí. Viene desde arriba, desde cómo se están diseñando los currículums.

-Ahora que saca los currículums, ¿qué le parece el nuevo currículum de bachillerato?

-Que lo han implantado muy a lo loco. El año pasado estábamos en cuarto de ESO y aún no sabíamos ni cómo serían los bachilleratos. Además, una modificación es añadir el bachillerato general, que se ha convertido en una especie de social, pero con menos espíritu crítico, aún. Es como si hubieran creado un bachillerato solo para tener el título. Encuentro que la educación cada vez se está enfocando más a eso, a obtener títulos más que a formar a personas.

-¿Qué opina del sistema competencial?

-Da la sensación de que no estamos formando a personas con más habilidades, sino implementado un sistema que te ayuda más a aprobar. Se tendrían que hacer reformas para que la gente realmente aprendiera. El sistema competencial no puede convertirse en una manera de subir notas, en el que te digan 'búscalo en internet y, si lo encuentras, perfecto; y, si no, también, porque te pondremos buena nota porque lo has buscado'.

-Uno de los grandes problemas del sistema es la segregación escolar. Normalmente al hablar sobre este asunto se mira a los colegios que acogen a un mayor número de estudiantes vulnerables, pero los colegios en el otro extremo son también segregados.

-Yo voy a un colegio en el que no hay gente pobre, básicamente; y muchos compañeros creen que el mundo es así. Que todo el mundo es rico, tiene un 'ipad' y extraescolares por las tardes… y eso no es educarte para el mundo de verdad y no te está dejando ver la realidad de mucha otra gente. Y esa segregación crea más desigualdad entre ricos y pobres. Porque al final lo que te lleva a una buena posición laboral son tus contactos, y si no tienes contacto con gente distinta, los pobres seguirán siendo pobres...

-¿Y esa desigualdad cómo se revierte?

-En mi colegio lo que te enseñan está muy bien, el nivel es muy bueno, pero no puede ser que esos conocimientos solo estén al alcance de quienes se lo puedan permitir. Habría que rehacer todo el sistema para que fuera más igualitario.

-Otro problema que preocupa es el machismo en las aulas. ¿Cómo lo vive?

-Hay hombres que intentan mejorar, de hecho los hombres abiertamente antifeministas son una minoría, pero a la que se escucha mucho. Yo voy a una escuela rica donde llevamos toda la vida escuchando discursos sobre que las mujeres lo pueden hacer todo, no se nos da otra mirada, como la violencia machista o la brecha salarial. Se empodera a las niñas, pero a los niños no se les enseña qué pueden hacer ellos por el feminismo.

-¿Cree que el repunte machista adolescente es una reacción a la ola feminista?

-Puede ser, pero lo importante es que deberían enseñarnos el feminismo como un movimiento. En mi escuela el 8 de marzo en vez de hacer huelga poníamos cuatro pancartas de mujeres científicas con un QR, y eso no educar en el feminismo.

-Sigamos con la agenda educativa: la digitalización de las aulas. ¿Qué le parece?

-Nos venden la digitalización como lo mejor de una manera acrítica. En el colegio, sobre todo, nos enseñan que el futuro son las tecnologías y nos tienen que educar en las tecnologías y eso genera que no nos cuestionemos si son buenas o malas. ¿Por qué es mejor un 'ipad' que un libro? Te dicen, mira, hoy aprenderemos a usar Google Docs, y está bien, claro, hay que saber usarlo, pero también nos tendrían que enseñar qué hace esas compañías con nuestros datos. Qué ventajas y qué inconvenientes tiene la tecnología… Nos tendríamos que cuestionar más las cosas.

-¿Considera que se pone suficiente el foco en la salud mental?

- La salud mental les importa si empiezas a sacar malas notas. Si vas mal académicamente te mandan a la psicóloga, pero da la sensación de que la preocupación no es tu salud mental, sino tus notas o que molestes en clase. Y no es culpa de los profesores, ¡es culpa del sistema!

-Pero como mínimo ha dejado de ser tabú. Se habla del tema.

-Sí, la ansiedad y la depresión se han normalizado, pero eso tampoco está bien.

-Tremendo. A su generación el covid les pilló en segundo de ESO. ¿Cómo les afectó?

-Nos afectó, pero no tanto. En mi colegio todo el mundo tenía 'ipad,' y no estudiamos con normalidad, claro, porque estábamos en casa, pero teníamos la red y los recursos. No fue tan catastrófico como en los colegios que no los tenían.

-Totalmente. Me refería a nivel emocional, más que académico.

-Con recursos económicos el confinamiento se llevó mucho mejor. Yo estaba en casa, hacía la clase, y después jugaba a videojuegos con mis amigos. Claro que hubiera preferido salir y quedar con ellos, pero no se puede comparar con otras situaciones.