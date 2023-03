No "desperdiciar" ningún órgano, incluso el más delicado que es el corazón, cuando una familia da el paso de autorizar la donación de órganos de ese ser querido que se va, sea donde sea. Esa es la puerta que acaba de abrir la sanidad pública valenciana después de haber realizado con éxito la primera donación de un corazón gracias a la técnica de la asistolia controlada pero en un centro que no cuenta con el servicio de cirugía cardiaca.

Es la primera vez que se ha hecho en España, según ha informado esta mañana la Conselleria de Sanidad. En la C. Valenciana hasta ahora solo se habían realizado dos trasplantes cardíacos en asistolia controlada pero todos en La Fe que sí tiene cirugía cardíaca. Este, que es el tercero, abre la puerta a que en todos los hospitales de la C. Valenciana se puedan hacer donaciones de corazón y a disponer, así, de más de estos órganos para trasplante.

Tecnología y equipo humano

La tecnología ha sido decisiva en poder dar el paso. Hasta hace unos años, al sistema de donación de órganos llegaban donantes que fallecían por muerte encefálica (por ejemplo tras un grave traumatismo) pero gracias a los equipos ECMO de oxigenación por membrana extracorpórea ahora también los órganos de personas que fallecen por una parada cardiorrespiratoria pueden ser aptos ya que tras certificar la muerte, este equipo logra mantener irrigados y a temperatura los pulmones, riñones y otros órganos hasta que son extraídos y están listos para su trasplante.

En este caso la tecnología necesaria, según han explicado desde Sanidad no ha sido un equipo ECMO móvil normal sino un equipo extracorpórea móvil-asistolia cardíaca que difiere del habitual que se usa para las donaciones en asistolia controlada ya que incorpora también un ecocardiograma transesofágico y circulación extracorpórea y necesita también de más profesionales para su funcionamiento (incorpora a un especialista de anestesia cardíaca).

La tecnología está ahí y ha ayudado a que aumenten exponencialmente el número de órganos que hay disponibles al aumentar el número de donantes (son ya el 42.8 % del total) pero también hace falta un equipo de profesionales para hacer la extracción de los órganos en condiciones. En este caso, en el hospital Doctor Peset al no tener servicio de cirugía cardiaca no se podía hacer la extracción del corazón, el órgano más delicado, pero el equipo de cirugía cardiaca de La Fe encabezado por Juan Martínez León se movilizó para hacerlo posible. En total, se movilizaron para la donación y el trasplante entre 90 y 100 profesionales sanitarios y no sanitarios.

Además del corazón, el dispositivo de donación en asistolia controlada que se puso en marcha en el Doctor Peset permitió extraer otros órganos (riñones y pulmón) y tejidos (córneas).

Aumentar los donantes

“Poder extraer un corazón sano en un hospital que carece de cirugía cardíaca, como es el Peset, gracias a la tecnología que disponemos en la actualidad para la donación en asistolia controlada es la prueba de que la Comunidad Valenciana está preparada para la donación cardíaca en cualquiera de sus centros sanitarios", han señalado Rafael Zaragoza, director del Programa de Trasplantes en la Comunidad Valenciana, y Juan Martínez León, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital La Fe.

"Y eso es una gran noticia porque permitirá aumentar el número de donantes y, con ello, más personas podrán beneficiarse de un trasplante de corazón”, han asegurado ambos facultativos.

42,8 % de las donaciones en asistolia

La donación tras la muerte circulatoria, más conocida como donación en asistolia controlada, consiste en la obtención de órganos provenientes de pacientes con daño cerebral catastrófico, enfermedades neurodegenerativas, cardíacas o respiratorias en fase terminal en los que se decide limitar el tratamiento de soporte vital (LTSV). En nuestra comunidad ha experimentado un progresivo incremento hasta representar el 42,8 % de las donaciones procedentes de cadáver (107 donaciones en asistolia de un total de 250 en 2022) y se ha convertido en una de las principales estrategias para aumentar el número de donantes frente a la donación en muerte encefálica.

“Hay que destacar la inmensa generosidad de la familia en un momento muy duro para todos, ya que ha permitido salvar vidas y mejorar la calidad de vida de personas que estaban en una situación crítica”, ha asegurado Rafa Zaragoza.