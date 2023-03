Los cuatro artistas de la palabra que representarán a Asturias en la Liga Interuniversitaria de Debate

El germen de la carrera de uno de los políticos más relevantes de la última década en España no es una foto de campaña en cueros. Para conocer el genuino origen de Albert Rivera hay que acudir a la esencia de la confrontación política: el debate. Antes de fundar Ciudadanos, Rivera formó parte en 2001 del equipo de la Universitat Ramón Llull que conquistó la Liga de Debate Universitario.

Veintidós años después, Oviedo acoge, desde hoy hasta el viernes, la decimotercera edición de la Liga de Debate Interuniversitario G-9. No es el mismo certamen que ganó Rivera, pero consiste en lo mismo: confrontar ideas, convencer, seducir con la palabra. "Nos vendría bien que Rivera nos diera un consejo", bromea Iván Muñiz, uno de los miembros del equipo que presenta la Universidad de Oviedo al certamen. Muñiz, igual que sus compañeros Álvaro Rodríguez, Laura Díaz y Marwa Charef, no ha estado atento al discurso de la moción de censura de Vox, defendida por Ramón Tamames, porque estaba "muy ocupado" preparando un certamen que orbitará en torno a una cuestión tan actual como peliaguda: "¿Se puede considerar verde la energía nuclear?".

Los cuatro componentes del equipo admiten haber sido profanos en el arte de la oratoria antes del mes de preparación que llevan a cuestas. "Lleva mucho tiempo planificar un debate", asegura Muñiz. Es precisamente profundizar en campos desconocidos lo más enriquecedor de una competición de debate. "Debatir no es solo argumentar, sino que es fundamental estar profundamente informado", incide Charef, una práctica, lamenta, a la que la sociedad "no está acostumbrada".

Debatir, según la Real Academia Española, consiste en "discutir dos o más personas sobre uno o varios temas exponiendo sus ideas y defendiendo sus intereses". Iván Muñiz amplía esta definición. "Debatir es poder llegar a un entendimiento", concluye. Sin embargo, no cree que abunde la predisposición de escuchar al otro: "Ahora nos cerramos mucho en nuestras opiniones".

Álvaro Rodríguez profundiza: "Si no escuchas al otro, ¡directamente no hay debate!". Según Laura, esto es lo que sucede en el Congreso de los Diputados. "La palabra es una de las capacidades que más falta hace en la política, y que se use de esta forma en un lugar como el Congreso habla muy mal de nuestro sistema", sentencia. Iván Muñiz tampoco está conforme con el nivel del debate político. Señala que vivimos en un clima de "polarización", lo cual "no inspira confianza a los votantes". Es por ello que el futuro de este gijonés se orienta por otros derroteros, como la gestión de proyectos en el ámbito de la biotecnología, pues las empresas "valoran mucho la capacidad de discutir y argumentar".

Rodríguez comparte que en los países anglosajones se es, por lo general, más elocuente dirigiéndose a una audiencia. Lo achaca a un déficit de nuestro sistema formativo. "Aquí todo está orientado a los exámenes escritos, por eso a la gente le faltan tablas para hablar en público", lamenta. En su caso, como en el de Laura Díaz y Marwa Charef, descubrió el arte del debate en la Universidad. Muñiz, el más experimentado del equipo, empezó en Primaria. La pasión por el debate, sin embargo, late con idéntica intensidad en los cuatro. ¿Por qué? Díaz lo tiene claro: "Nos hace personas más abiertas y con más capacidad para escuchar al otro".