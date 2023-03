La proyección internacional del poeta asturiano Jordi Doce (Gijón, 1967) crece con el año. El autor, una voz ya muy conocida en el ámbito anglófono, también por su labor de traductor de sus grandes autores (Auden, Eliot, Hughes, Yeats), acaba de ver publicado en Reino Unido su último libro, "Maestro de distancias" en la prestigiosa firma de Shearsman Books, establecida en Bristol.

Esta nueva traducción de la obra de Doce se ha juntado, en el primer trimestre del año, con sendas traducciones, al italiano y al alemán, de uno de sus poemarios más aplaudidos, "No estábamos allí", que le valió en el año 2016 el premio de poesía Meléndez Valdés.

Aquellos versos ven ahora la luz como "Noi non c’eravamo" dentro de la división de poesía de Passigli, editorial florentina que lleva tres décadas y media publicando la mejor poesía extranjera contemporánea para el público italiano. En el prólogo del libro, Pietro Taravacci, que ha colaborado con Doce en otros volúmenes, describe el poemario como "el análisis de un camino que tiende a subrayar la imposibilidad de conocer el misterio de la realidad". El traductor, Stefano Pradel, remata el análisis en un epílogo donde define el yo poético de Doce como "un viajar en estado de ensoñación, somnolencia a través del mundo y del lenguaje".

Este mismo título, "No estábamos allí", acaba de ver la luz también en una edición bilingüe en alemán y español, "Wir Waren Nicht da", publicada en Jenior y labor de André Otto, vinculado al proyecto de la Red Europea de Traductores literarios Castrillo de los Polvazares.

La última novedad editorial internacional de Doce aumenta su presencia entre los lectores ingleses, que ya habían podido leer "No estábamos allí" (Shearsman, 2019) y la selección "Nothing is lost" (New Publisher, 2021). Ahora es otra vez Shearsman la que presenta "Maestro de distancias", "Master of Distances", su último poemario, que ya le valió el reconocimiento como uno de los mejores del año por parte de la crítica. Así lo destaca también la editorial inglesa que presenta los versos de Doce en la traducción de Terence Dooley como "un experimento radical en poesía y un nuevo punto de partida para este excelente poeta lírico".