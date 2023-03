Salvador Gutiérrez: "Lo ideal es que nadie escriba ‘solo’ con tilde"

La RAE presentaba ayer, en el IX Congreso de la Lengua Española que se está celebrando en Cádiz, una nueva edición del Diccionario Panhispánico de Dudas, que incluye los cambios al respecto de la escritura de "solo" –para tildar cuando haya riesgo de ambigüedad, a juicio del que escribe–, si bien "lo ideal es que nadie lo escriba con tilde", según el responsable del panhispánico, el asturiano Salvador Gutiérrez Ordóñez.

"Igual que pasen diez años y ya nadie lo escriba con tilde es poco tiempo, pero lo ideal es que nadie lo escriba así", ha señalado Gutiérrez Ordóñez, quien también es director del Departamento de Español al día desde 2008. El de Bimenes ha explicado que los cambios en la normativa se deben a que la anterior "era menos clara", pero en general se mantiene la redacción del año 2010. "Esa normativa era más oscura y ahora es más taxativa y clara", ha señalado. Gutiérrez Ordóñez se ha referido a la polémica reciente –abanderada por el académico Pérez Reverte– como "una cosa mínima" para la Academia: "Es como si se está hablando de la pandemia o de un cáncer de páncreas y a mí me está doliendo una uña", ha zanjado el asturiano.

Ordoñez ahondó más sobre la revisión del Panhispánico, en el que se abordan diversas cuestiones relativas al idioma como, por ejemplo, las grafías recomendadas en casos de tener que usar extranjerismos. "Jáquer" por "hacker", "wiski" por "whisky" o "jol" por "hall" son algunos de los ejemplos aportados por Gutiérrez Ordóñez, quien ha remarcado no obstante que "la primera obligación que tiene la Academia" es hacer "propuestas de equivalencia". "Si triunfan, bien, y si no, no pasa nada", ha señalado, recordando que este diccionario no es normativo como el diccionario de la lengua, sino que responde a las dudas de los hablantes.

Por ejemplo, para "backstage" se recomienda usar la palabra "trascenio"; para "bullying", "acoso escolar" –para "bully" también "matón"– o para "hall", "vestíbulo", "entrada" o "recibidor". Ahora bien, en este diccionario también se aportan otras grafías "alternativas" en castellano que también sirven como recomendación para estas palabras extranjeras. Es el caso de "jol". "La adaptación del anglicismo es innecesaria, pero, de hacerse, la grafía 'jol' sería posible y correcta", explica el nuevo diccionario panhispánico. Otro caso llamativo citado por el propio Gutiérrez Ordóñez ha sido el de "whisky", que también podría sustituirse por la palabra "wiski". Hasta ahora, la RAE recomendaba "güisqui", pero ha cambiado debido a la mayor aceptación de letras como "w" o "k" en español.

"Esas letras eran vistas como extranjeras y se podría decir que estaban condenadas durante una época, pero ahora ha cambiado", ha destacado el lingüista. "Este diccionario se adelanta a algunas cuestiones y trata de dar respuesta a preguntas que no están en el diccionario. Es verdad que casi nadie escribe así, pero si se pregunta, hay que decir esto y dejar claro que no son faltas ortográficas", ha añadido.

"Sambernardo" ha sido otro de los ejemplos que han surgido de recomendación de escritura, "brauni" para "brownie" o "baipás" para "bypass". Y, antes de concluir, ha remarcado que aún existen extranjerismos como "hardware" o "software" que son "muy difíciles de desenterrar" en español.