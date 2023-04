El Ayuntamiento de Mieres ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas al pozo Santa Bárbara y a la intervención artística "Innerlight", de Regine Schumann. La artista alemana ha convertido la sala de compresores de la antigua explotación minera en "un gran universo de luz, brillo, contrastes y reflejos", resaltan los organizadores de la muestra. El juego lumínico de la obra de Schumann hace que la experiencia sea totalmente diferente por el día que por la noche y por ello el calendario de visitas guiadas incluye también citas vespertinas para que, en especial en el segundo turno, coincidan con el anochecer.

Las visitas guiadas, que ya se iniciaron el pasado fin de semana, se retoman hoy viernes, a las 19.30 y a las 20.15 horas. Esos serán los mismos horarios en los que se desarrollarán los días 9, 16, 21 y 29 de abril, y el 12 y 20 de mayo. El domingo 7 de mayo habrá recorridos a las 10.30 y 11.15 horas.

La artista sentenció en la presentación de la intervención, el pasado mes de marzo, que "es lo más importante que he hecho a lo largo de mi carrera". "He querido reflexionar sobre la mina, sobre el mundo de la oscuridad, y también de la luz que los hombres llevaron al interior de los pozos. He pensado en los mineros que no he conocido y ha sido un proceso muy emocionante", señaló. Su padre y su abuelo fueron mineros en explotaciones de plata alemanas. Su padre sufrió un grave accidente con 44 años.

Las visitas guiadas, a cargo de la historiadora del arte y guía oficial de Turismo María Fernanda Fernández Gutiérrez, y el transporte desde Mieres hasta el pozo son gratuitos, pero es necesaria inscripción previa a través del correo electrónico visitaspozusantabarbara@ayto-mieres.es, indicando nombre, apellidos, teléfono de contacto, día y turno a elegir. También debe especificarse si se va a hacer uso o no del transporte ofrecido. "Arte y patrimonio, obra y espacio vuelven a darse la mano en el pozo Santa Bárbara y estas visitas guiadas permiten conocer más en profundidad la historia del pozo y disfrutar de la intervención artística de Regine Schumann y de las piezas que ha creado expresamente para la ocasión", apuntan los organizadores.