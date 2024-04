Rafael Rebolo, astrofísico: "No debemos mandar mensajes al espacio"

El director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo (Cartagena, 1961), lleva 40 años escrutando el universo. Desde el Observatorio del Teide, en 1995, descubrió la primera enana marrón, y resulta que hay 100.000 millones solo en nuestra galaxia –habló de ellas en CosmoCaixa–, y ha pasado una década buscando planetas como la Tierra, confirmado la existencia de Próxima Centauri b, en la estrella más cercana al Sol, que podría tener condiciones similares. De extraterrestres, ni rastro. Pero...

¿En qué lugar del universo le gustaría vivir?

Me gusta el que nos ha tocado. Estamos en una zona maravillosa de nuestra galaxia.

¿Tanto?

Tenemos una atmósfera que nos protege de la radiación de alta energía. No hay agujeros negros cerca, ni estrellas enormes que vayan a explotar. Júpiter nos defiende de parte de los millones de asteroides, que sabemos que pueden provocar una extinción. Yo no quiero irme a ningún sitio, quiero que protejamos este.

Si tiene una solución, adelante.

Los físicos sabemos que, aparte de descarbonizar el mundo, hay que conseguir inversión para resolver el problema de la fusión nuclear controlada. Mientras no consigamos replicar la energía del Sol, estamos mal. Existe un proyecto, Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor), pero la magnitud del problema es tan descomunal que se debería invertir colectivamente 10.000 millones al año, en vez de 2.000.

La NASA sostiene que la atracción gravitacional de Marte podría ser una de las causantes del calentamiento.

Institutos como el nuestro monitoriza constantemente el Sol y podemos decir de manera tajante que el Sol no es el responsable. A lo largo de este siglo no ha habido cambios sustanciales en la cantidad de energía que nos hace llegar por unidad de tiempo. Me sorprende mucho que la influencia de Marte sea más relevante que la del Sol.

Algún día nos abrasará, dice.

Dentro de 4.000 millones de años. En nuestra galaxia existen unos 200.000 millones de soles y el nuestro es muy estable.

¿En algún momento no nos quedará otra que largarnos?

Se irán los que tengan capacidad de hacerlo. Viendo lo que el ser humano ha hecho con su propio planeta, no tengo duda de que aspira a transformar un planeta como Marte, pero no en este milenio. Otra cosa sería que la humanidad adquiera una gobernanza como especie, sin fronteras y se hagan planes para ir poblando el sistema solar.

¿Su equipo qué ha descubierto en ese sentido?

Sabemos que la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, a 4,3 años luz de la Tierra, tiene un planeta similar al nuestro, Próxima Centauri b, pero todavía no tenemos imágenes. El proyecto 'Starshot' busca lanzar una flota de naves interestelares del tamaño de un móvil, con una cámara y un sistema para enviar señales. Se podría conseguir en 30 años de viaje y otros cuatro para mandar imágenes. Más de 100 colegas la están diseñando. De todos modos, en nuestra galaxia podría haber unos 10.000 millones de planetas como la Tierra.

¿Y cuántos como usted y yo podrían estar hablando en alguno de ellos?

Aún no sabemos si en alguno de ellos se ha podido desarrollar actividad biológica.

¿No? ¿Nada?

No. Trabajamos mucho en captar indicadores, pero no tenemos tecnología lo suficientemente desarrollada. Mi equipo está trabajando en el diseño de un supertelescopio que, dentro de unos 30 años, nos permitirá ver si planetas como Próximo Centauri b tienen continentes.

¿Qué mensaje enviaría al espacio, mientras?

Soy de los que piensan que no debemos mandar ningún mensaje al exterior.

¿Y eso?

No conviene promover la comunicación directa sin tener un conocimiento previo del tipo de civilización.

¿No se fía de sus bondades?

No. No estoy seguro de que la evolución de las especies inteligentes les conduzca a ser colaborativos. Nosotros debemos seguir explorando para saber lo que hay, pero no poner de manifiesto nuestra existencia.

De eso habla la serie 'El problema de los 3 cuerpos' (Netflix).

No soy aficionado a la ciencia ficción.

¿Y a creer que todo existe según un diseño previo?

No. El universo es como es. Y creo que sin una vida inteligente que lo pueda comprender carecería de sentido.

