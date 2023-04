Laboral Cinemateca, el proyecto de cine de la Laboral Ciudad de la Cultura que ofrece una programación diferenciada bajo la coordinación del Festival Internacional de Cine de Gijón, va a llegar en próximos meses a veinticinco concejos asturianos con una completa programación que incluye ficción, documental, largometrajes de temática LGTB y animación para el público más joven.

Destaca en el programa la presencia de dos jóvenes realizadores que visitarán el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura para presentar sus óperas primas. Así, mantendrá un encuentro con el público el actor y dramaturgo Francesc Cuéllar que debuta en la dirección con Jusqu´ici, tout va, un largometraje que se alzó con el Premio Rizoma 2022 y que da voz a una mujer, una actriz, que se siente utilizada y se niega a hacer una escena de desnudo. Y también visitará Gijón Zaida Carmona que escribe, dirige y protagoniza La amiga de mi amiga, una comedia fresca de amores y desamores que recibió el premio Impulso Colectivo en el D´A Film Festival.

La ópera prima de Carmona forma parte, además, del programa con el que Laboral Cinemateca celebra, en junio, el Mes del Orgullo LGTBI que incluye otros tres largometrajes que retratan las diferentes realidades del colectivo como son la premiada en Cannes Joyland, ópera prima del paquistaní Saim Sadiq; La belleza y el dolor, de Laura Poitras, León de Oro en Venecia, y Blue Jean de la británica Georgia Oakley que podrá verse, tanto en la Laboral como en La Cinemateca Ambulante, gracias a la colaboración del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer.

El Paraninfo de la Laboral acogerá también la proyección de la película Matria, de Álvaro Gago, que llega a Gijón/Xixón tras ganar el Premio a mejor debut del Festival de Málaga; un trepidante retrato femenino protagonizado por una brillante María Vázquez, premiada a su vez con la Biznaga de Plata en el certamen malagueño. Podrán verse también la costarricense Tengo sueños eléctricos, una película de Valentina Maurel premiada en San Sebastián y Locarno, y la brillante y sensible The quiet girl, del irlandés Colm Bairéad. Además, se proyectará la última película de Mia Hansen-Løve, Una bonita mañana, con una espectacular Léa Seydoux como protagonista; la premiada Disturbios, de Cyril Schäublin, y To Leslie, la ópera prima del británico Michael Morris, además de Broker de Hirokazu Koreeda.

Documental asturiano y cine para el público joven

Dos cineastas asturianos firman los dos documentales que forman parte de la programación de abril a junio de Laboral Cinemateca. Omar Suárez dirige A mano armada, una película que, con testimonios reales, sigue los pasos de los maquis asturianos, combatientes republicanos que se negaron a rendirse o a huir hacia el exilio, decidiendo continuar la lucha en defensa de la II República por sus propios medios desde los montes como guerrilleros.

También basándose en testimonios de supervivientes, familiares y amigos, el mierense Alberto Vázquez presenta, en La sombra de José Vitini, el perfil del gijonés José Vitini, teniente coronel de la Fuerza Francesa del Interior, jefe de la Cuarta División, héroe español de la Resistencia, que fue fusilado por el franquismo en las últimas jornadas de la II Guerra Mundial.

Un trimestre más, Laboral Cinemateca y el proyecto VenTEAcine, junto con la Asociación Alarde, se unen para ofrecer una sesión especial que permitirá al público familiar, con y sin menores con trastorno del espectro autista (TEA), disfrutar en el Paraninfo de la Laboral de La belleza de la vida, una película que reúne 7 historias mágicas con las que viajar al pasado y presente de China. La belleza de la vida se ofrecerá en su versión doblada al español y con luces y sonido adaptados para que los asistentes con TEA disfruten de la experiencia de ir al cine.

Completa la programación para público infantil y juvenil una nueva cita con Pequeños de cine, una sesión especial de cortometrajes en la que conoceremos a los Cuatro Elementos de la Naturaleza, a un gatito esponjoso o a un intrépido astronauta; nos enfrentaremos a erupciones volcánicas, o tendremos que sobrevivir en un páramo post-apocalíptico.

La Cinemateca Ambulante llega a 29 sedes en 24 concejos

El documental La sombra de José Vitini, la película de animación La belleza de la vida y el drama sobre a identidad y el género Blue Jean también podrán verse en el circuito de cine itinerante La Cinemateca Ambulante, en el que participan un total de 24 ayuntamientos.

La Cinemateca Ambulante arranca el martes 18 de abril en Navia con la gran ganadora de los Premios César 2023, La noche del 12 de Dóminik Moll, un potente thriller policiaco basado en hechos reales. El programa incluye, además, el primer largo de ficción de la tunecina Erige Sehiri, Entre las higueras, que se aproxima a la relaciones de género y de patriarcado a través de los coqueteos y confidencias de un grupo de mujeres y hombres que trabajan en el campo.

Este trimestre colaboran en el ciclo los ayuntamientos de Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Castrillón, Colunga, Gozón, Langreo, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Nava, Navia, Noreña, Piloña, Ribadedeva, Ribadesella, Siero, Sobrescobio, Soto del Barco, Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa. La entrada a las proyecciones de La Cinemateca Ambulante es gratuita.

Laboral Cinemateca es el espacio dedicado al sector creativo cinematográfico y audiovisual promovido por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, a través de Laboral Ciudad de la Cultura. La programación está coordinada por el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón y, este trimestre, cuenta con la colaboración del Centro Niemeyer, el Premio Rizoma, el proyecto VenTEA y la Asociación Alarde.

Las entradas para las proyecciones en el Paraninfo de la Laboral pueden adquirirse a un precio general de 4€ y reducido de 3€.