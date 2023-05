Con sus polémicas opiniones sobre el veganismo, Rocío se ha convertido en la madre más viral en redes sociales. Suma millones de seguidores y su decisión de educar a sus hijos en el veganismo ha levantado ampollas. Su interés mediático comenzó en Carnaval, cuando se negó a disfrazar a su hija Navia de pescadora porque "atenta contra sus principios". Toda una recua de padres y madres se le echaron encima, pero no ha dejado de dar su opinión.

Una de sus mayores preocupaciones es la alimentación de su hija fuera de casa, especialmente en los cumpleaños. Hace unos meses denunció como en una celebración le dieron a su hija un sándwich de paté. “A mi hija con 7 años la invitaron a un cumpleaños y la madre de la compañera tenía una bandejita preparada para ella con sándwiches vegetales y con comida vegana… pero por error, se había confundido, y había metido sándwich de paté, de esos de la tapa negra, que eso es asqueroso hasta para mí que no lo he tomado ni de pequeña”, comentó la mujer indignada.

En esta ocasión, ha compartido un vídeo del noveno cumpleaños de su hija Navia mostrando como la niña lo celebró hasta en tres ocasiones y se comió tres tartas diferentes. Todas ellas veganas. "Cuando te dicen que robas la infancia a tu hija por ser vegana y tu hija celebra su cumpleaños tres veces y con tres tartas veganas diferentes", compartió en sus redes sociales junto a fotos de las diversas celebraciones. "Las madres veganas lo que hacemos es luchar contra viento y marea para que nuestras hijas sean felices y tengan las mismas opciones que el resto de sus iguales", aclaró. También pidió a sus seguidores que no criticasen su forma de vida, tal como ella no critica a quienes llevan a niñas "de caza". "No voy a ninguna madre a darle mi opinión ni lecciones, que sois muy cansinas", sentenció.

Son muchas las personas que apoyan a Rocío en su lucha. "La gente debería juzgar menos a los demás y ocuparse de sus propios asuntos", le recuerdan.