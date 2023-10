La película rodada en Asturias que no para de acumular premios y llega ahora al FICX

Cuando Marta Lallana hizo su primer viaje a Asturias para conocer aquello de lo que tanto le había hablado su amigo el músico y productor Raül Refree y ver qué forma cinematográfica podía darle se quedó apesadumbrada. Se había preparado viendo los antiguos capítulos del programa de la televisión del Principado "Camín de cantares", con Xosé Ambás y Ramsés Ilesies, pero cuando llegó habían pasado diez años y todos le decían que era tarde, que apenas quedaba nada de aquello, que ya no se podía hacer lo que había planeado. Lo que Lallana quería, básicamente, era levantar "una obra cinematográfica" y edificarla sobre la memoria de las mujeres de la montaña asturiana, con sus canciones, sus cuentos y sus recuerdos.

El tiempo ha desmentido aquella primera impresión y a día de hoy la joven directora aragonesa, nacida en Zaragoza y que aún no ha cumplido los 30, piensa que "al final no llegamos tarde", que "Muyeres" ayudará "a que no se pierda esa memoria y ese legado", que "el hecho de contarlo ya está contribuyendo a que no se pierda". Por lo pronto, está dejando un rastro de premios en festivales nacionales e internacionales, los últimos, un par de ellos, en la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, y antes, en su estreno europeo en el Cinespaña de Toulouse, en Francia, donde recibió el del jurado joven y a su banda sonora; los primeros fueron los que ganó en el Festival de Shanghái, uno de ellos a la mejor película.

La película de Marta Lallana, rodada entre Cangas del Narcea, Salas y Aller, cuenta con la potente presencia de varias protagonistas femeninas: Irene y Elena Sierra, Nadia Catana y Carmina Iriarte, y con la ausencia de la primera mujer con la que la directora habló al llegar a Asturias, "la esencia de todo": Gelita del Cabanón. Falleció antes de que comenzara el rodaje, pero, al menos, su voz ha quedado registrada en la banda sonora. "Lidiar con esa pérdida ha sido difícil", reconoce Lallana al evocar los momentos más complicados de un proyecto que arrancó en enero de 2020.

"Lo más difícil fue la incertidumbre de la pandemia; el guion lo escribí en pandemia, todo era muy incierto, y en todas las películas con personas que no son actores ni profesionales hay que contar con lo imprevisible que es la vida", refiere. "Muyeres" ha sido para ella "una experiencia vital más que un trabajo". Primero por los cómplices que la condujeron por ese camino a través de la memoria de la montaña asturiana, Xosé Ambás y Ramsés Ilesies, que le abrieron las puertas de los hogares de las protagonistas y la ayudaron a ganarse su confianza; Rodrigo Cuevas, que también le hizo de guía, y por supuesto Raül Refree, que fue quien le descubrió ese mundo y que es otro de los protagonistas de la cinta, además del artífice de su banda sonora.

Marta Lallana no aclara qué es ficción y qué representación en "Muyeres". "Como espectador no hay que separarlo. Es una película, tiene mucho de híbrido, pero lo que los espectadores van a ver es una obra cinematográfica que habla de la pérdida de la memoria y de la tradición", argumenta.

La película de Lallana se encuadra, tal y como ella lo ve, en una corriente de "recuperación de lo tradicional desde una mirada contemporánea, que no es nueva, lleva pasando unos años", y entre cuyos exponentes cita, sin ir más lejos, a Rodrigo Cuevas, que "trabaja la tradición con respeto pero vista desde nuestro presente: esa es la única manera de que siga viva".

De las protagonistas de "Muyeres" cuenta que "están pletóricas" al saber de tanto premio, aunque "aún no son conscientes de lo bien que lo han hecho, de lo maravillosas que están". Se alegran sobre todo por ella, dice, por el esfuerzo que le han visto poner en la película. "Son mujeres muy fuertes, muy resilientes, pese a todo lo que han pasado en la vida tienen un brillo, una luminosidad, una sonrisa...", dice, cautivada por ellas. Ha aprendido a su lado el valor de la paciencia, "tan necesaria", y ha comprobado que muchos espectadores han proyectado en "Muyeres" "la relación que ellos tienen con sus familias, con sus abuelas o sus madres: el arte es un reflejo de tu propia vida y tu propia existencia".

"Muyeres" se estrenará en Asturias, donde se rodó, el 18 de noviembre, en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), fuera de concurso y en un pase que se anuncia "muy especial", al que está previsto que asistan todas sus protagonistas.