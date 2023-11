Una persona menor llega a su cuarto después del colegio o del instituto y coge un dispositivo electrónico o enciende el ordenador para ponerse con un videojuego. Es su momento de dispersión o de ocio. Jugar le permite distraerse, pero también echar partidas con compañeros de clase con los que acaba de estar o conocer a otras personas nuevas. Se siente segura. Cómo no iban a estarlo si está en su hogar; si nadie le ha hablado de los peligros que pueden acarrear el 'Fornite', el 'FIFA' o el 'Super Mario Bros', más allá de las posibles broncas de sus progenitores por perder demasiado tiempo con eso. El entorno es amigable, divertido y aparentemente tranquilo. Y eso es, precisamente, lo que aprovechan las redes de explotación y trata, que han encontrado un puente y un canal directo para saltarse todos los pasos y medidas de seguridad en su objetivo por captar a menores.

¿Cómo? En muchos casos, a través de los chats por proximidad que tienen los propios juegos. Cualquier persona puede hablar contigo aunque no la tengas agregada, lo que sirve de puerta de entrada para pedófilos. Las estadísticas muestran que dos de cada tres jóvenes han sido animados a abandonar foros públicos para hablar por chat privados, en los que convencen a menores de agregarlos a su perfil, a Instagram o a aplicaciones de mensajería para -les dicen- jugar a partidas en otros momentos. Uno de cada tres asegura haber seguido la conversación con una persona que les hizo sentir incómodos.

Regalos que son deudas

La otra forma es a través de regalos que se convierten en deudas. "El menor se puede descargar el videojuego de manera gratuita, pero luego se ofrecen mejoras a través de compras con dinero. Estas mejoras se pueden regalar a otro jugador o jugadora. El elemento de peligrosidad aumenta", asegura David Santos Velado, técnico de lucha contra la trata en la Organización Diaconía.

Santos Velado y su compañera Natalia Colmenar han visto cómo en grupos de Facebook, Telegram, TikTok, Twitter o en 'Project Z' (una aplicación bastante utilizada por menores para conocer a gente) hay anuncios en los que se ofrecen 'packs por diamantes', es decir, fotografías íntimas a cambio de ese 'dinero virtual' para juegos como 'Free Fire'. En cada publicación, aseguran, "hay un montón de comentarios". En algunos de ellos se dice expresamente que es para menores.

Otras veces, el trueque surge a través de conversaciones de horas y horas entre el pedófilo y el menor mientras juegan, y que terminan por agregarse en Instagram, aplicaciones de mensajería instantánea o en el propio perfil del juego. "Ahí continúa la conversación y se les convence para que manden alguna fotografía o vídeo. El siguiente paso es coaccionarles para que sigan enviando material bajo la amenaza de publicar lo que tienen en redes sociales", asegura Colmenar. Afirman de los chavales ni son tontos, ni son unos inconscientes: simplemente han legitimado este fenómeno. El problema es que, por mucho que sepan lo que es el grooming, muy pocos menores tienen herramientas para saber qué hacer ante un problema de tal calado.

Campaña de sensibilización

Por todo esto, y con motivo del Día Europeo para la protección de la Infancia frente al abuso y la explotación sexual, la Organización Diaconía España ha lanzado Tu juego, ¿tus reglas?, una campaña de sensibilización con la que pretende alertar sobre esta problemática poniendo el foco en la identidad virtual utilizada en los videojuegos. En ellos se producen, de forma cada vez más frecuente, situaciones de riesgo en cuanto a la captación y explotación de menores con fines sexuales. "La tecnología, en general, y los videojuegos, en particular, no tienen nada de negativo en sí mismos, pero es necesario parar a reflexionar sobre los riesgos que con llevan", incide Elena Márquez, coordinadora del Área de Mujeres y Lucha contra la trata en la entidad.

Según los datos ofrecidos por la compañía, el 77% de la población de entre 15 y 29 años en España juega a videojuegos y hasta ocho de cada 10 no entendería su día a día sin ellos. Además, uno de cada cuatro menores en el país ha sufrido acoso sexual a través de Internet, según apuntan varios estudios. Silvestre del Río, policía de menores y miembro de la asociación 'Educando proteges', critica que las compañías no hagan nada conociendo el problema.

"El 'FIFA', que todo el mundo lo tiene, está lleno de pedófilos", asegura. Electronic Arts (EA) publicó un comunicado en el que aseguraban haber "visto y escuchado muchas historias alarmantes sobre acoso sexual, abusos y mala conducta" en su industria del videojuego. En mayo de 2022, la Guardia Civil detuvo a un pedófilo que contactaba con menores de 12 años a través de videojuegos 'Fortnite' o 'Call of Dut'y, donde, tras establecer una relación de supuesta amistad abusando de su superioridad, les inducía a realizar videollamadas en las que les pedía que le mostraran sus órganos sexuales. En 2020, Nintendo condenó (de forma algo suave) el escándalo de pedofilia y abuso sexual que involucró a reconocidos jugadores de 'Super Smash Bros'.

Solo 'Among Us', un videojuego de género multijugador destinado a menores de 12 años, borró su chat porque "estaba lleno de depredadores". "Todos saben que tienen un problema, pero no aprueban ninguna medida para evitarlo. Un ejemplo es que la mayor compañía pornográfica tiene un porcentaje altísimo de vídeos porno cuyos protagonistas son menores de edad, así que somos los adultos los que debemos hacer el control. El pedófilo y el proxeneta se actualiza", asegura Del Río.

El experto pide a los progenitores que se sumen: que controlen, acompañen y aprendan cómo se utilizan esos juegos para evitar posibles peligros y, también, para conseguir que los propios menores sean críticos. Solo así se evitará seguir "poniendo a los niñas y niñas en bandeja de plata" a pedófilos.