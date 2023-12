Parejas que se quedan sin brindis en Nochevieja

Con la vista puesta en el Fin de Año, toca hacer recuento. Y uno de los clásicos es el de las rupturas amorosas. Este 2023 posiblemente quedará marcado como el año del compromiso y la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro –con cuatro meses de separación entre un anuncio y otro–, y el de los romances nuevos que se han quedado por el camino, como el de Sebastián Yatra y Aitana, o el de Kendall Jenner y Bad Bunny, que empezaron y acabaron este año. Pero hay más parejas que han puesto distancia, como la del asturiano más universal, Fernando Alonso, y Andrea Schlager. Aquí hacemos un repaso por algunas sonadas rupturas de 2023.

Rosalía y Rauw Alejandro

De las más sorprendentes del año. Cuatro meses después de anunciar su compromiso matrimonial con su primer EP conjunto, "RR", Rosalía y Rauw Alejandro decidieron poner fin a su relación. Ellos mismos confirmaron la noticia en sus redes sociales tras algunos días de rumores. "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", anunció Rauw, que también desmintió las acusaciones de infidelidad y existencia de terceras personas en la relación. Parecía una separación amistosa hasta que comenzaron las polémicas y ambos se dejaron de seguir en las redes sociales. Actualmente, la cantante catalana ha iniciado un romance con el actor Jeremy Allen White.

Aitana y Sebastián Yatra

La catalana y el colombiano anunciaron su separación antes que su noviazgo. Aunque nunca llegaron a confirmar su relación, parece que la pareja comenzó su romance a principios de año, tras la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau. Los fotógrafos los pillaron juntos en algunas escapadas que hicieron como pareja a destinos como República Dominicana y Londres. Pero el amor duró menos de un año.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Chenoa se separó de su marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, a pocos días de su estreno como presentadora de "OT 2023". No obstante, la cantante aclaró después que no se trataba de "una ruptura", sino de una "separación temporal". "Nos queremos y respetamos, pero necesitamos tiempo y tranquilidad", afirmó. Además, zanjó los rumores que apuntaban a una posible infidelidad. "No hay terceras personas, simplemente es una cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones".

Taylor Swift y Joe Alwyn

Taylor Swift puso fin a su relación de seis años con Joe Alwyn. Los fans de la artistas sufrieron con ella la ruptura, ya que consideraban que la cantante por fin había encontrado al amor de su vida. Pero la verdadera revolución llegó cuando comenzó un romance con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. La artista y el deportista de los Kansas City Chiefs iniciaron su relación a finales del mes de septiembre y se han convertido en la pareja de moda.

Britney Spears y Sam Asghari

La cantante estadounidense y su marido se separaron el pasado verano, después de 14 meses de matrimonio. Spears, de 41 años, y Asghari, de 29, se conocieron en la grabación del videoclip de "Slumber Party" en 2016, donde él figuraba como actor, y posteriormente anunciaron su compromiso en 2021 y se casaron en junio de 2022. Pero dicen que se trataba de un matrimonio "tóxico", lleno de "drama" y que llevaba "meses" haciendo agua, según fuentes cercanas a la artista.

Fernando Alonso y Andrea Schlager

Apenas unas semanas antes de cumplirse un año desde que su relación se hiciera pública, el piloto Fernando Alonso anunciaba su ruptura con Andrea Schlager. La expareja quiso dejar claro que había compartido muchos momentos fantásticos y que así seguiría siendo desde otra forma de afecto. Así da gusto.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness

Este año ha sido el final a 27 años de casados del actor y la directora. "Hemos tenido la bendición de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual", declaró la pareja en un comunicado conjunto publicado por la revista "People".

Ricky Martin y Jwan Josef

El cantante puertorriqueño y el pintor sueco se divorciaron tras una relación de seis años. "Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos", escribieron en un comunicado conjunto.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés

Alejandro Sanz y Rachel Valdés rompieron su relación de tres años después de que el cantante confesara el complicado momento de salud mental que estaba atravesando. Los rumores le obligaron a salir al paso y recalcar que "mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo". Se dice que ahora está ilusionado con Mónica Cruz.