NATALIA MONTES / GIJÓN, 25 AÑOS / INSPECTORA PORTUARIA

"El cansancio social hace que normalicemos la violencia"

S. F .L., Gijón

Natalia Montes Marqués, vecina de Gijón que a sus 25 años acumula varios de experiencia en el activismo feminista, considera que ciertos temas relacionados con la igualdad se están "ridiculizando" desde algunas esferas. "Parece como que ya se toma un poco a broma algo tan serio. Para mí es desesperante, porque da la sensación de que tras tanto tiempo escuchando noticias de asesinatos a mujeres en los telediarios estamos empezando a verlo como algo cotidiano, como algo a interiorizar", señala esta inspectora portuaria. Considera que parte de esta cierta anestesia social hacia la violencia de género se debe "al cansancio social con la clase política" y, con ella, una pérdida de respeto a las instituciones, por lo que las campañas oficiales, "van perdiendo fuerza".

Sí confía, no obstante, en el empuje de las nuevas generaciones. "Tienen muy interiorizado lo que se puede hacer y no, mucho más que el resto. Yo con 16 o 18 años no pensaba como pienso ahora, pero cuando hablo con gente de esa edad veo ya piensan como yo. Algo se está haciendo bien", aplaude, aunque reconoce que la propia violencia contra las mujeres ha ido evolucionando. "Todas tenemos claro que tu marido no te puede pegar, pero los problemas, como el mundo, ha cambiado, y ahora nos toca adaptarnos", señala. Y, si bien considera que "debemos aceptar que no todo el mundo esté de acuerdo en todo", sí cree que esa ridicularización de la que alerta surge muchas veces por desconocimiento. "Por eso, me muestro optimista con las nuevas generaciones; ellas han interiorizado otros mensajes desde la infancia".

EMMA GONZÁLEZ-BAIZÁN / OVIEDO, 33 AÑOS / ESCRITORA

"La educación es el arma que puede acabar con esta lacra"

Lucas Blanco, Oviedo

Emma González-Baizán González-Lamuño es una ovetense de 33 años afincada actualmente en Madrid por motivos laborales. Licenciada en ADE, ha hecho también sus pinitos como escritora y trabaja en el área de Inteligencia Artificial de Vodafone. Al ser preguntada por su visión sobre la lacra de la violencia de género, responde apuntando al que considera el factor clave para su erradicación. "Creo que la única arma que verdaderamente puede acabar con la violencia de género es la educación", defiende la carbayona.

A juicio de González-Baizán, la batalla contra las agresiones a las mujeres por el simple hecho de serlo debe ir mucho más allá de plasmar castigos en el Código Penal. "Sancionar es necesario una vez que se ha cometido un delito de este tipo y hay que ser implacables, pero hay que poner más énfasis en la prevención", indica, subrayando que "si en medicina siempre se dijo que era mejor prevenir que curar, en el caso de la violencia ocurre exactamente lo mismo".

Cuestionada sobre si aprecia progresos en esta materia en los últimos años, la ovetense no las tiene todas consigo. "Creo que hay más visibilidad que avances", reflexiona, reconociendo que a los casos de violencia de género "se les da mucha repercusión", aunque cree necesario un debate sosegado para abordar más medias. "Se requiere un abordaje más profundo y menos bronco, entendiendo que sin valores nunca dejará la violencia de estar de rabiosa actualidad", propone González-Baizán.

BEATRÍZ RODRÍGUEZ / COLLOTO, 51 AÑOS / PROTÉSICO DENTAL

"Preocupa la violencia contra mujeres cada vez más jóvenes"

Lucía Rodríguez, Colloto (Siero)

Beatriz Rodríguez González tiene 51 años y vive en la parte de Colloto que pertenece a Siero. Desde hace más de dos décadas trabaja como protésico dental en una clínica de Oviedo. Sostiene que "a pesar de que con el paso de los años se han instaurado numerosas leyes y distintas herramientas para erradicar la violencia machista, no son las suficientes, porque aún a día de hoy continúa habiendo muchas víctimas". Y es que esta sierense cree que "la sociedad actual no es consciente de que sigue existiendo este tipo de violencia".

Además, señala que "otro de los hechos más preocupantes ahora mismo es que cada vez se haga más patente la violencia sobre las mujeres en edades más tempranas. Ya no se trata de mujeres mayores, sino que hay muchas adolescentes que la sufren". Lo que más le llama la atención es que "en algunos casos, las chicas incluso lleguen a normalizarlo".

Rodríguez, que, además, es madre de dos adolescentes de 17 y 15 años de edad, considera que "los retos sociales que deberíamos afrontar todos es educar a nuestros hijos ya desde bien pequeños en la igualdad, desde el entorno más cercano, como la familia, hasta en los centros educativos, a través de campañas y mucha más visibilización de un problema que es real".

"Hay que enseñar a la sociedad a prevenir esta violencia, que seamos capaces de reconocer a las víctimas y ayudar a las personas afectadas", concluye Beatriz Rodríguez.

ISABEL AREA / AVILÉS, 67 AÑOS / REPRESENTANTE VECINAL

"Se han dado pasos notables, pero resultan insuficientes"

L. Landázuri, Avilés

Isabel Area, de 67 años, es responsable del área de Mujer de la asociación de vecinos "Pedro Menéndez" de Avilés. A su modo de ver, resulta relevante el papel de las mujeres desde los barrios y dentro del movimiento asociativo de la ciudad. Con ese propósito nació el área de la mujer de la asociación de vecinos "Pedro Menéndez", a cuyo cargo está Isabel Area. Desde ese espacio valora los avances realizados en materia de igualdad con motivo del Día contra la Violencia de Género, el 25N. Se han logrado, dice ella, "pasos notables pero insuficientes, por lo que es imprescindible seguir trabajando por una igualdad plena", relata esta avilesina. Sin embargo, esta representante del movimiento asociativo de la ciudad destaca como retroceso en estos últimos años la violencia ejercida sobre las mujeres en parejas cada vez más jóvenes.

"Hay que educar en valores desde la infancia. Hasta que no se consiga que los menores entiendan que niños y niñas son iguales no se podrá erradicar esta lacra", indica Area como reto que la sociedad debe abordar de cara al futuro. Como ejemplo de su preocupación por estas cuestiones, la asociación avilesina ha organizado con motivo del 25N una jornada para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, en la que se abordan las herramientas para combatir o paliar esa tendencia, con una obra de teatro escrita y dirigida por Dulce Victoria Pérez Rumoroso además de una charla-coloquio impartida por la abogada Rosa Elena García Prado.

MARÍA ARIAS FUENTE / MIERES, 41 AÑOS / EDUCADORA

"Educar a los adolescentes es vital, aún queda tarea por hacer"

Andrés Velasco, Mieres del Camino

"Se han dado pasos, pero todavía quedan muchas cosas por hacer, porque se siguen asesinando a mujeres". Así entiende la mierense María de los Ángeles Arias Fuente que se ha venido avanzando en los últimos años en la lucha contra la violencia machista. Esta mierense de 41 años y auxiliar educadora señala que "la solución a un problema como la violencia de género es muy complejo, y aunque se hayan tomado medidas, no parece que vayamos a mucho mejor".

Explica María Arias que la ley del "Solo sí es sí", "ha sido un avance por una parte, pero también un retroceso por la otra, y eso políticamente se ha utilizado por ambos bandos". Apunta que los pasos adelante con esta nueva Ley vienen derivados de que "se ha puesto nombre a los delitos, y se han tipificado las penas de forma más severa". Sin embargo, la mierense ve que "es necesario que se resuelvan urgentemente las dudas legales sobre la aplicación de esta normativa, ya que es cierto que se han quedado agresores sexuales o maltratadores en la calle por no estar claro el encaje legal de la Ley".

Sobre el futuro, María Arias, que ha vivido un caso cercano de violencia de género entiende que pasa, entre otras cosas, por la educación desde las etapas más tempranas. Madre de un niño de cinco años, la auxiliar educadora mierense apunta a que "es fundamental que desde pequeños, a los niños y niñas se les eduque en igualdad" y recalca que "en la adolescencia es vital esa educación, puesto que es donde comienzan a tener relaciones afectivas y donde se empiezan a ver los primeros síntomas de maltrato".