Una visita con buen sabor de boca a Asturias

Pocas presentaciones necesita la estupenda despensa asturiana, y una visita al Principado por corta que esta sea no está completa sin pegarse un homenaje a la mesa a través de la mejor cocina o llevarse en la maleta alguno de sus ricos productos agroalimentarios. Son muchos, cientos, los visitantes que estos días recibe Asturias y miles las personas de todo el mundo que fijan su atención en la región con motivo de los Premios "Princesa" que este mismo viernes se entregan en Oviedo.

Para que todos se vayan satisfechos y se queden con buen sabor de boca LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a unos embajadores de excepción de los fogones asturianos, sus cocinero reconocidos con la popular estrella Michelin –de la veterana y reputada guía gastronómica de origen francés–, que den pistas, consejos y recomendaciones sobre qué comer, dónde o qué llevarse de souvenir agroalimentario.

José Antonio Campoviejo (El Corral del Indiano, Arriondas, Parres) tira de dos productos que definen bien la despensa regional: fabas y queso. "Comer o comprar estas dos cosas es indispensable, porque son lo que más identidad nos da y nos diferencia del resto". Anima a probar o comprarse un cabrales, un casín, un gamonéu o un afuega´l pitu. "Y comerse unas fabas con jabalí, por ejemplo, que ahora es temporada de caza". Cuenta Campoviejo que en su menú degustación siempre procura colar un poco de fabada, "para que los de fuera sobre todo no se vayan de Asturias sin probar un plato redondo que define toda nuestra gastronomía regional".

Marcos Morán, de Casa Gerardo (Prendes, Carreño), tira por lo dulce. "Yo aprovecharía la temporada de Todos Los Santos y me comería unos buñuelos o teresitas de Pomme Sucre en Gijón", apunta el heredero a los fogones de Pedro Morán. En lo salado, advierte Marcos de que "es época buena para descubrir el pote asturiano, el hermano pobre de la fabada con la berza como protagonista". Los que quieran algo más ligero, por eso de cuidar la línea que tanto se lleva ahora, tienen buena fruta asturiana, como el kiwi: "En octubre empieza a estar en los mercados el asturiano, un producto muy reconocido aquí que poca gente conoce de su calidad".

En casa de la familia Manzano no pueden dejar de recomendar uno de sus platos estrella, arraigado en los fogones asturianos: el arroz con pitu de caleya. Los cocineros Nacho y Esther (Casa Marcial, La Salgar, Parres) animan adentrarse en la cocina tradicional asturiana con propuestas de siempre como el citado pitu o los tortos de maíz. Y un básico que no deben faltar a todo el que quiera hacerse una idea de la gastronomía regional: los quesos. Varé, Lazana, Rey Silo y gamonéu están entre sus preferidos. La sidra y los vinos de Cangas no faltan entre las sugerencias.

En el mar Cantábrico pone la vista Israel Serrano (Ayalga, Ribadesella) y, concretamente, en la merluza del pincho que a diario entra en las rulas asturianas. "Pescada, además, de forma sostenible", reseña. Una forma comerla, como él la prepara: "Al vapor de algas con un pil pil de sus cabezas, con una textura de mayonesa, tirabeques y halofilas".

Sus lugares preferidos para comer en Oviedo los da Jaime Uz (Arbidel, Ribadesella): Casa Lobato, "con platos de la cocina tradicional y míticos como el steak tartar, los guisos; no hay que irse sin probar o comprarse los bombones que hace el chef Juan Luis, un gran pastelero"; Casa Fermín, un clásico "con cocina actualizada y donde hay que comer sus casadiellas, únicas y de las mejores de Asturias"; y La Jamonería, "guisos clásicos, más informal". Uz acota los dulces a las moscovitas, "a mi me vuelven loco".

Lo tiene claro Miguel Loya (El Real Balneario de Salinas, Castrillón): "Yo recomiendo tomar un menú con los mejores productos del Cantábrico, que esté basado solo en marisco y pescado".

El cocinero de Auga (Gijón) Gonzalo Pañeda ve "imprescindible" para irse de Asturias con su radiografía gastronómica probar las fabas y el arroz con leche. "También las cebollas rellenas, de las Cuencas, son muy fan. Y que no falte un buen pote asturiano". Pañeda aconseja irse con fabas y compango en la maleta y dulces: "En Oviedo hay mucha oferta: moscovitas, carbayones, casadiellas, todo son clásicos". No olvidar los quesos, pero avisa: "Hay que esforzarse al comprar y buscar uno bueno, informarse del productor y dar con uno de calidad, artesano. No todos los cabrales son iguales".

Por los quesos tira precisamente Ricardo Sotres (El Retiro de Pancar, Llanes). Y también por la sidra. "Son lo más representativo. Tampoco puede faltar el buen marisco, centollos, percebes, andaricas... Empiezan a verse buenos ejemplares al iniciarse la temporada. Del mar, el bonito, que este año hay suerte y a estas alturas aún puede comerse". Reseña también el pote y la faba. Y "para los llambiones irse a cualquier confitería tradicional tanto de Oviedo o de Gijón donde tienen muchas cosas ricas".