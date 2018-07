Santos se defiende de las críticas de los aficionados del Málaga

Michael Santos ha protagonizado una pequeña polémica en redes sociales. "Me tienen los huevos lleno, no se metan en mi vida privada nada más, porque nadie sabe lo que pasé o dejo de pasar, gracias!!". Así de contundente se mostró el uruguayo en su perfil del Twitter tras los reproches recibidos en los últimos días por su ausencia en los primeros entrenamientos del Málaga.



El atacante uruguayo tiene permiso de la entidad malaguista para incorporarse más tarde al trabajo de pretemporada, ya que acabó el curso más tarde que el resto de sus compañeros al disputar la fase de ascenso a Primera con el Sporting. Junto a En-Nesyri, Santos fue el único ausente en la vuelta al trabajo de este pasado viernes. Sin embargo, las críticas por las redes sociales no han tenido una buena acogida por el charrúa, que se sintió molesto.





Me tienen los huevos lleno,no se metan en mi vida privada nada más,xq nadie sabe lo que pase o dejo de pasar,gracias!! — Michael Santos (@pelosantos10) 7 de julio de 2018

Santos se encuentra estos días en Brasil con su hijo, al que no ha podido ver desde hace tiempo ya que vive en Uruguay. Y de ahí su malestar. El delantero respondió a un twett que le reprochaba su ausencia en la vuelta al trabajo. "Y vos que sabes de mí? Sabías que hace un año no veía a mi hijo? Que esta semana tuvo una semana de vacaciones por el colegio y que en Uruguay hace 5 grados de temperatura? No sabes nada no se metan en mi vida privada y cuando voy a un club voy a dar todo como siempre, gracias!", comentó el jugador.