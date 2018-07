La emotiva despedida de Isma López: "Guardaré un grato recuerdo del Sporting y Gijón en mi corazón"

Isma López estuvo arropado por Canella y Carmona, capitanes del equipo, y también por Fernando Fueyo, capellán del club, en su despedida del Sporting tras cinco temporadas. También el presidente de la entidad rojiblanca, Javier Fernández, salió a despedirse del jugador navarro, así como trabajadores del ámbito deportivo de la entidad. Isma López valoró así su paso por el Sporting:

"Agradecer a todos todo este tiempo que he pasado aquí, llegué con ocho partidos en el fútbol profesional, y me voy de aquí con 137 partidos en uno de los equipos más importante del país, un histórico que me ha dado todo, quiero como siempre agradecer a mis compañeros, que son los que me han hecho el día a día más fácil, me acogieron hasta el punto de gente como Carmona de ser compañeros cinco años de habitación".

"En el club se ha portado muy bien conmigo siempre, ha llegado un momento duro, cuando eres feliz en un sitio es difícil dejarlo. Siempre dije que cuando notase que era importante no tendría dificultad en seguir, pero cuando no fuese así sería honrado en mis decisiones".

"El cariño es enorme de la afición, pero siento que no soy tan importante y he tomado la decisión de no seguir".

"Ambos ganamos con el cambio, necesitaba salir de una ciudad forofa con su equipo a la que no he podido corresponder en el último año".

"Dejo de pertenecer a un club que ha demostrado lo importante que es. Solo valoraba jugar en un equipo dentro de España si no era aquí, y no ha podido ser, y lo que me pide el cuerpo ahora es irme fuera".

"Guardaré siempre en mi corazón un grato recuerdo de lo que significa Gijón".

"Lo que busca una persona es sentirse valorado, mi nuevo destino ha sido el equipo que más interés ha mostrado, y es el paso correcto".

"Mi mejor momento ha sido la temporada del ascenso, no solo los últimos 25 partidos que yo jugué, sino todo en general, desde el primer día de verano, pese a la situación que viví, sentía que formaba parte de algo especial".

"Ha sido un año duro, cuando sientes que no eres importante es difícil llevarlo".