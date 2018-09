"A Rubén le daré un abrazo al final"

En las filas de Osasuna estará Rubén García, al que Baraja dirigió el año pasado en las filas del Sporting. Este año en verano no fructificó su regreso. Baraja reconoció que lo quería de nuevo en la plantilla y llegó a decir que el futbolista tuvo otras prioridades. Sin embargo, Rubén García esta semana explicaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que fue el Sporting el que no le presentó una oferta cuando decidió salir del Levante. Baraja evitó referirse a la situación y solo indicó que espera que Rubén García no tenga su mejor día y también agradeció su trabajo la pasada temporada: "Intentaremos desactivarlo, que no de su mejor versión. Al final del partido le daremos un abrazo, el año pasado lo dejo todo aquí y fue muy importante".