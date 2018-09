El momento de dar un paso al frente

"Nos reunimos, intentamos ver en que está fallando el equipo fuera de casa para corregirlo, y dar un paso adelante, porque el Sporting está llamado a ser un equipo fuerte en esta categoría y no se puede competir de una forma en casa y otra fuera". Hernán Santana habla claro tras el cónclave de la plantilla rojiblanca vivido el pasado domingo tras la derrota ante Osasuna en El Sadar. Las tres jornadas sin ganar, sumado al drástico cambio que sufre el equipo a domicilio, han hecho que la plantilla se preocupe. Y que el vestuario se haya impregnado el espíritu de querer tomar soluciones. "Nos toca apretar bien los dientes a todos. No se trata de lavar la imagen, porque en cierta forma estamos compitiendo, aunque no se consiguen los resultados que queremos", detalla Santana.

El centrocampista canario vivirá un partido especial. Será la primera vez que se enfrente a Las Palmas, su equipo de siempre, tras haber recalado el invierno pasado en el Sporting. "Es un partido especial. Es la primera vez que salgo de casa, que juego en otro equipo. Va a ser un partido muy especial, pero no dejan de ser tres puntos", resalta.

Tras ser titular las tres primeras jornadas, ahora Santana se ha caído del once los tres últimos compromisos de Liga. "A nadie le gusta no jugar, ni salir en el once titular. Me toca aceptarlo y seguir trabajando", comenta el jugador canario, que también aprovecha para lanzar un mensaje de optimismo a la afición: "Todo el mundo tiene derecho a exigir que faltó garra en el segundo tiempo, pero le digo a la afición que esté con el equipo, que la Segunda es muy larga".

El Sporting tiene ante sí una dura prueba para salir de su primer momento delicado de la temporada, ya que llegará a Gijón un equipo que aún no ha perdido esta temporada, y que viene de endosarle la primera derrota al Málaga esta Liga, que había hecho pleno de triunfos. "Las Palmas ha hecho una de las mejores plantilla de la Liga. Es cierto que nos está costando fuera de casa ser un equipo que pise el área rival. Pero en El Molinón es distinto, nos tocará llevar el peso del partido", destaca Santana, que añade que "Las Palmas tienen a Rubén Castro o Rafa y mucho potencial ofensivo, así que tenemos que estar muy concentrados defensivamente".

En las últimas tres jornadas el Sporting solo ha marcado un gol, y sus delanteros, Djurdjevic y Blackman, aún no han marcado. Aunque es cierto que el británico apenas ha jugado quince minutos. Sin embargo Santana pide paciencia: "Tenemos que soltarnos, hay gente de sobra para crear ocasiones en este equipo. Pero es verdad que en el fútbol si no creas ocasiones te tiene que preocupar. Tenemos que hacer que se vea un equipo ordenado, que concede pocas ocasiones, pero que se vea también un bloque con ambición de ganar los partidos".