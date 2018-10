Álex Pérez renovará de forma automática si juega 15 partidos

Si Álex Pérez disputa 15 encuentros más esta temporada con el Sporting ampliará de forma automática su contrato una campaña más. El jugador madrileño, que llegó hace un verano a Gijón, firmó un contrato por dos temporadas, aunque ampliables a una tercera si disputaba 60 partidos en dos años. De momento Álex Pérez lleva disputados 45, repartidos en 43 de Liga, 1 de play-off de ascenso a Primera y otro de Copa del Rey.

El central rojiblanco desveló ayer esta cláusula de su contrato en una entrevista al programa radiofónico Deportes Cope Asturias. "Mientras el club y la afición estén contentos conmigo, yo estoy encantado de estar aquí", destacó Álex Pérez.

Esta temporada Álex Pérez es junto a Mariño el único jugador que ha disputado todos los minutos. Aunque el pasado fin de semana estuvo a un paso de no jugar, ya que Baraja había previsto que Peybernes le sustituyese en el once inicial. Sin embargo, durante el calentamiento un proceso vírico hizo que Babin causase baja, y que Álex Pérez continuase una semana más en la alineación titular.

Hace un año el jugador madrileño llegó al Sporting procedente del Valladolid, y se asentó en la titularidad junto a Barba. Aunque, sin embargo, Álex Pérez reconoce que por momentos sus actuaciones fueron menos valoradas que las del italiano. "He tenido la sensación de que si alguna vez hice algo para un siete se me ha valorado con un cinco", indicó antes de añadir que "he recibido críticas, pero trato de buscar el lado positivo".

De jugar los 15 partidos que le faltan para alcanzar la cifra de 60, y firmar así su renovación automática, Álex Pérez llegaría a tres temporadas seguidas en el Sporting, un registro que todavía no había alcanzado con ningún club con su carrera. Porque Álex Pérez, que despuntó en el Getafe, tuvo que buscarse en la última década la vida en el Huesca, el Levski Sofía de Bulgaria, el Recreativo de Huelva, el Carolina RailHawks de Estados Unidos y el Valladolid. "Necesitaba estabilidad y sentirme a gusto en un sitio. Por circunstancias no tuve continuidad en otros lados, y sí que agradezco tenerla aquí en Gijón", resaltó ayer.

Álex Pérez, tras su buen papel ante Las Palmas, lucha ahora por mantenerse en la titularidad en el partido del próximo lunes ante el Rayo Majadahonda.