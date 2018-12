Pablo Pérez: "Los goles nos dieron la vida"

El ayer capitán sportinguista Pablo Pérez, que pudo redondear su buena actuación con un gol, se mostró "muy contento por cómo salimos al terreno de juego. Sabíamos que ellos iban a salir a muerte y nosotros no podíamos ser menos", aseguró el atacante rojiblanco.

El gijonés explicó que "sabíamos que íbamos a sufrir, estamos ante un Primera, un gran equipo". No obstante, la clave del encuentro estuvo en las dos acciones que el Sporting supo materializar en gol durante la primera mitad. "Nos dieron la vida los dos goles", enfatizó Pérez, "tras ello nos apretaron mucho, pero ya teníamos una renta amplia".

El canterano valora muy positivamente la llegada de José Alberto al banquillo rojiblanco. "Nos da resultados, con dos semanas seguidas ganando que nos vinieron muy bien y nos dieron mucha confianza", aseveró Pérez, "el míster nos tramite su idea y tenemos que seguir así".

El otro goleador en el día de ayer, Álvaro Jiménez dejó a las claras el plan del Sporting para el encuentro de ayer: "buscamos el primer gol para hacerles más difícil la eliminatoria". Un tanto que anotó el cordobés, con dedicatoria a su novia, embarazada. "Estuvimos muy compactos y supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos", valora.

De hecho, ese es el gran cambio de este nuevo Sporting de José Alberto: "estamos teniendo suerte, los goles llegan. Ahora aprovechamos lo que nos penalizaba: las acciones que antes no acababan en gol". Un buen resultado liguero ante un Primera que "sube la moral y ayuda a coger confianza, pero hay que pensar ya en el Elche". No obstante, Jiménez avisa: "nos da igual el equipo que nos toque, pero queremos seguir pasando rondas y dando alegrías a El Molinón". "Todos estamos para sumar, ayudar al equipo, no hay titulares ni suplentes, hay estados de forma. Esta es la línea a seguir", concluyó.

Trago amargo para un ex del Sporting. Sergio Álvarez, que disputó los 90 minutos en el equipo armero, se mostró no obstante contento por las actuaciones de los jóvenes rojiblancos, provenientes del filial. "Me alegra ver que están creciendo, asentándose en el primer equipo, haciendo las cosas bien", valoró. En cuanto a la llegada de José Alberto, aseguró que "el cambio era necesario porque la dinámica era negativa. Con el cambio se refrescan las ideas. Le deseo la mayor suerte del mundo".