Herrera: "No tiro la toalla, veo brotes verdes"

"Conozco bastantes jugadores del Sporting. Sufrió un cambio, subiendo al entrenador del filial. Es muy bueno. Tratan de jugar al fútbol". A Paco Herrera no le hacen falta muchos informes para ponerse al día de la actualidad rojiblanca. El reciente paso por Gijón del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, el primer elegido por Torrecilla para buscar el ascenso, habla en positivo de los números del equipo desde la llegada de José Alberto. "Hay que tener las orejas de punta por los resultados fuera del Sporting", comenta. Sabe que esta noche se juega el puesto y promete dar guerra. "No tiro la toalla. Veo brotes verdes. Sólo nos falta una victoria", subraya.

"Son muchos años entrenado y he visto de todo. Me guste o no tengo que aceptar lo que pueda ocurrir, pero antes de que pase tengo que luchar para que no ocurra. Creo que vamos a ganar este partido", afirma Paco Herrera sobre la posibilidad de que un resultado adverso ante el Sporting desemboque en su destitución. "Debemos aprender de los errores que cometemos para mejorar, es algo que trabajamos. En el día a día no veo ansiedad. El otro día me dijeron que era demasiado optimista, pero es que con lo que veo, es imposible", añade el exrojiblanco. No aclara si Fidel o Araújo completarán con Rafa Mir y Rubén Castro la delantera y espera recuperar al central Mantovani, que arrastra molestias en la espalda. "Yo no vendo humo. El equipo está mejorando y está más cerca de conseguirlo", concluye sobre las opciones de triunfo.