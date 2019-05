Carmona: "El árbitro se me disculpó por la acción del primer gol"

"El árbitro se me disculpó por la acción del primer gol, son errores que puede cometer cualquiera". Carmona, centrocampista del Sporting, explicó que al final del partido el colegiado del encuentro, Díaz de Mera, admitió que el primer tanto del conjunto mallorquín se había producido en una acción de fuera de juego. "El árbitro no ha estado acertado, son humanos, cometen errores y no pasa nada", explicó Carmona antes de comentar también que "ha sido un partido de mucha tensión".

En su vuelta a Mallorca, su tierra, y frente al equipo con el que debutó en Primera, Carmona no tuvo uno de sus mejores partidos, igual que el equipo, que no pudo enlazar finalmente su décimo partido sin perder. "Estamos fastidiados por la derrota, pero hay que pelear hasta el final, pensar en el siguiente partido y esperar a ver dónde podemos llegar", comentó Carmona.

Al Sporting se le escapó el triunfo en el último instante del partido, aunque el centrocampista también deslizó que el punto podía saber a poco, ya que el Sporting necesita victorias para intentar alcanzar la sexta plaza. "Cuando uno no suma de tres en tres se hace todos mucho más difícil, pero hay que seguir intentándolo", explicó el centrocampista rojiblanco.

El Sporting concluye la jornada a seis puntos del play-off. "No está imposible, es muy difícil, pero hay que seguir peleando hasta final de temporada", comentó el centrocampista balear.

Babin, por su parte, también muy afectado por la derrota, pidió disculpas a los seguidores, sin poder articular muchas explicaciones de los motivos por los que llegó la derrota en Son Moix. "Lo sentimos mucho por los aficionados que han estado aquí, es un día triste para todos", resaltó antes de añadir que "no hemos entrado bien en el partido, nos han sacado muchos córners, nos han metido en nuestro área, y al final el que la persigue la encuentra y ese ha sido el Mallorca".

El central de Martinica no quiso escudarse en la actuación arbitral. "No sé si nuestro gol es fuera de juego o no. Los árbitros también fallan como lo hacemos nosotros", destacó.

Por su parte, André Geraldes fue crítico con el papel del Sporting. "No debemos quedarnos en la actuación del árbitro. No hemos estado a nuestro nivel. Nos quedamos sin conseguir un punto, que era mejor que cero", reflexionó.