Dani Martín, el mejor portero canterano del país

El mejor portero de la cantera del fútbol español es del Sporting. Dani Martín ha sido seleccionado en el último corte del Fútbol Draft para el once de oro. El guardameta rojiblanco forma parte de la alineación ideal de este premio que busca reconocer a las jóvenes promesas del fútbol español. Dani Martín, tras superar varios cortes, ha sido seleccionado finalmente en el once de oro, mientras que Nacho Méndez se encuentra entre los mejores del once de plata, la segunda categoría de estos premios. Dani Martín, que debutó en Mallorca hace tres semanas por la lesión de Mariño, ha jugado los últimos tres partidos de Liga, dejando una buena imagen, pese a que el equipo solo empató un partido y el canterano encajó cinco goles. Su debut en Segunda con los rojiblancos, tras haber jugado la Copa del Rey, se produce después de ir convocado en varias ocasiones con la selección sub-21. Además, el meta está en la convocatoria para el Europeo del segundo combinado nacional.

Dani Martín integra el once de oro del Fútbol Draft, que cuenta con Vicente Miera, exseleccionador y exentrenador de Sporting y Oviedo, dentro del comité de expertos que han hecho la selección.

El meta está acompañado en defensa del lateral derecho Pedro Porro (Girona), los centrales Eric García (Manchester City) y Fran Montero (Atlético) y el lateral izquierdo Cucurella (Eibar, cedido por el Barça). Como centrocampistas se encuentran los mediocentros Aleñá (Barça) y Óscar Rodríguez (Real Madrid), el extremo derecho Ferrán Torres (Valencia) y el extremzo izquierdo Bryan Gil (Sevilla). En ataque como delanteros fueron seleccionados Dani Olmo (Dinamo de Zagreb) y Hugo Duro (Getafe).

En cuanto al once de plata, Nacho Méndez le ganó la partida, por ejemplo, al canterano del Barça Riqui Puig. La alineación completa la forman Álvaro Fernández (Mónaco) en la portería; Gonzalo Ávila (Espanyol), Hugo Guillamón (Valencia), Pepe Castaño (Villarreal) y Adriá Pedrosa (Espanyol) en la defensa; Fran Beltrán (Celta de Vigo), Nacho Méndez (Sporting), Valeri Fernández (Girona) y Carles Pérez (Barcelona B) en el centro del campo; y Brahim Díaz (Madrid) y Abel Ruiz (Barcelona) en la delantera.