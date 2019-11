El Sporting rechaza las 1.200 entradas enviadas por el Oviedo

No habrá aficionados del Sporting en el Tartiere. Al menos, no en la zona reservada para la afición visitante. El Sporting ha decidido rechazar las 1.200 entradas que el Oviedo tenía previsto enviar a Gijón para el partido de este domingo. El club, tras ponerse de acuerdo con Federación de Peñas y Unipes, toma esta medida después de que esta mañana, en Delegación de Gobierno, no saliera adelante la propuesta de que la afición rojiblanca pudiera desplazarse a la capital del Principado libremente. El Sporting había propuesto también participar en la logística fletando autocares para sus aficionados.

El derbi se queda sin color rojiblanco en la grada visitante. No se venderán entradas en Gijón para el derbi después de que se tomara la decisión de mantener el mismo dispositivo de seguridad desarrollado en torno a las aficiones visitantes en los derbis de las últimas dos temporadas.