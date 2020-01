Djukic: "No eganañamos a nadie, no jugamos como el Barça, pero tenemos que buscar más profundidad"

Djukic analiza la situación del Sporting en la previa del partido ante el Numancia, la situación de Bogdan, el juego del equipo y la apuesta futbolística que quiere construir.

Convocatoria de Bogdan. "Es un chico serio, que nos está dando fortaleza defensiva, y fuerte atrás. Está haciendo bien las cosas, y merece seguir con nosotros por sus propios méritos. No estoy regalando nada a nadie".

Propuesta futbolística. "No hemos conseguido el juego que queremos, vamos a seguir buscándolo, pero vamos a seguir manteniendo este trabajo, las ayudas o la agresividad. Queremos jugar mejor, que el balón vaya más fluido, y aparezca la gente de calidad. Lo importante es mantener el compromiso de trabajo, y somos conscientes de que hay más calidad de la que estamos mostrando".

Buscar la buena racha. "Cuando enlazas varias victorias es cuando realmente se coge la confianza. Vamos a jugar ante el Numancia queriendo ganar, sabemos que es difícil, porque el rival hace cosas muy bien, pero nosotros vamos creciendo poco a poco, y estamos más asentados. Intentaremos jugar de tú a tú contra un equipo de play-off".

¿Qué partido espera? "El Numancia nunca se da por rendido, aprieta y maneja muchos conceptos, como el toque, el balón y la segunda jugada. Y también las entradas de los laterales por las bandas. Tenemos que estar muy atentos. Si queremos crecer y mostrar que estamos mejorando necesitamos hacer ahí un gran partido".

Carmona. "Es evidente que está yendo de menos a más. No era un jugador que entraba mucho, que tenía muchos minutos. Va recuperando la confianza y va cogiendo más protagonismo y haciendo bien las cosas. Está ahí por merecimientos propios. También tenemos a Traver e Isma Cerro, que no han tenido mucha continuidad, pero veo que están mejorando".

Evolución del equipo. "En el proceso hay subidas, bajas y contratiempos. Es necesario que el equipo adquiera los automatismos que uno quiere. El equipo está subiendo en aspectos de agresividad, de ir a por el rival. Intentamos sacar el balón desde atrás, que no es fácil. El equipo está, como se decía en el colegio, "progresa adecuadamente".

Pitos de la afición. "El público tiene derecho de expresarse. Intentaremos mejorar. No vamos a engañar a nadie. No jugamos como el Barcelona. No tenemos ese juego que te dé garantías de fluidez. Tenemos que buscar más profundidad, y el público en eso a veces tiene razón. Tenemos que buscar soluciones para que los de arriba hagan movimientos y los de atrás puedan encontrar esos espacios. El problema del fútbol es que no hay tiempo, que hay que ganar rápido los partidos para convencer a la gente. Ahora lo que nos da de comer es la portería a cero, y a partir de eso ir a por la victoria. Hay que hacerse rocosos y agresivos, y luego buscar la victoria y ser profundos arriba"