El Sporting mantendrá el precio de los abonos si no regresa a Primera

El Sporting mantendrá el precio de los abonos si no regresa a Primera

El Sporting confirma su paso atrás respecto a su primera propuesta para compensar a sus abonados por los partidos que no pudieron disfrutar por culpa de la pandemia del coronavirus. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el club pondrá sobre la mesa siete opciones diferentes para renovar el abono. Los que renuncien a esta compensación tendrán la posibilidad de obtener gratis el carnet el curso que viene si hay ascenso. El carnet más caro valdrá 410 euros y el más barato, en la modalidad de adulto, costará 135 euros en la grada de animación. Los precios que se fijan para la temporada venidera serán los mismos hasta la campaña 2022-2023 en el caso de que los de David Gallego no logren retornar a Primera. La apertura de taquillas comenzará hoy y la campaña se prolongará hasta el 10 de octubre. Habrá franjas temporales en función de la modalidad que el abonado escoja para renovar su carnet. El club establecerá tres niveles de prioridad de acceso en el caso de que por razones sanitarias haya que limitar el aforo en El Molinón.

En la opción A, el abonado deberá decidir si efectúa su renuncia a la compensación en favor del club o de la Fundación. Los que opten por esta modalidad tendrán "prioridad 1", la más alta, en caso de que durante el próximo curso el aforo del campo se limite por cuestiones sanitarias. En esta modalidad no habrá días de ayuda al club y los partidos de Copa, promoción y de categorías inferiores serán gratuitos. También habrá un 20 por ciento de descuento en tiendas, dos entradas para el Museo Quini y cuatro entradas de acompañante. El plazo de renovación será desde hoy de agosto al 11 de septiembre.

Si el abonado opta por la opción B, tendrá un descuento del 8 por ciento sobre el precio del abono de la temporada 2019-20 para la adquisición del abono de las temporadas 2020-21, 2021-22 y 2022-23. Con la opción C, el descuento es un 10 por ciento sobre el precio del abono del pasado curso para compensar los boletos de las dos próximas campañas. La opción D contempla un descuento del 15 por ciento sobre el abono de la última temporada y una compensación del 15 por ciento para lograr el carnet de socio de la temporada siguiente. En estos tres casos, el plazo de renovación es del 17 de agosto al 11 de septiembre. Los que opten por estas opciones tendrán "prioridad 2" en caso de que haya que limitar el número de aficionados en El Molinón. La promoción de ascenso sería gratuita, lo mismo que las dos primeras rondas de la Copa que el Sporting juegue como local. El descuento en tiendas será del 10 por ciento y dos entradas gratuitas de acompañante para los duelos que no sean de ayuda al club y siempre que haya aforo disponible. El acceso a Mareo para los partidos de equipos de categorías inferiores será gratuito para los que opten por alguna de estas vías.

La opción E calcula un descuento del 23,8 por ciento sobre el importe del abono de la temporada 2019-2020 a aplicar sobre el pago del abono del próximo curso. El plazo de renovación en taquilla para este caso es del 24 de agosto al 11 de septiembre. En caso de limitar aforos, estos abonados tendrán "prioridad 3", la más baja. La opción F sería para aquellos socios que no deseen ser abonados la próxima temporada. La compensación que se realizará será del 30 por ciento sobre el abono de la pasada temporada en forma de vale para las tiendas oficiales del club, la compra de entradas para la temporada 2020-2021 y la compra de tickets para el "Museo" y el "Espacio Quini". El plazo es del 14 al 25 de septiembre. La última opción es para aquellos abonados que no vayan a renovar y no deseen un vale. La devolución será del 23,8 por ciento sobre el carnet del pasado curso . Ese importe se les integrará en la cuenta corriente que el interesado deje entre los días 28 de septiembre y 10 de octubre en las taquillas del club.

El club dispone de varias categorías para la próxima temporada en función de la edad del abonado. Los puntos de renovación son la oficina de abonados de El Molinón, la boutique de la calle San Bernardo así como la tienda digital. Estas dos sedes son solo para la opción A. Los carnets de familia numerosa, grada de animación e itinerante solo se pueden tramitar en las oficinas del club. Los abonados con la categoría de socios de honor tendrán la prioridad más alta para acceder al estadio en el caso de que se imponga límite de aforo, con independencia de la opción de renovación que escojan. La estimación de la compensación económica se establece en un 4,76 por ciento del abono de la temporada pasada para cada uno de los encuentros en El Molinón a los que el socio no pudo acceder.