El Sporting va sobrado de mediapuntas: Atasco a la espalda de Djuka

Aunque no lleve el “9” en la camiseta, una de las certezas del Sporting actual es que la alineación de David Gallego siempre acaba con el 23 de Uros Djurdjevic. Sin lesiones y aguantando con cuatro tarjetas desde hace cuatro jornadas, Djuka se ha convertido en el único rojiblanco que ha participado en los 24 partidos. La marcha de Álvaro Vázquez ha dejado a la plantilla sin el otro delantero de referencia y con Pablo Pérez como alternativa de urgencia. Esa soledad contrasta con la cantidad de opciones que se le presentan a David Gallego, por primera vez en la temporada, en la línea de mediapuntas a la espalda de Djuka. Hasta ocho jugadores, habituados a esas posiciones, aspiran a las tres plazas frente al Málaga.

Desde el ya lejano 12 de septiembre, cuando Gallego eligió a Gaspar Campos, Manu García y Aitor García como escoltas de Djuka, el técnico catalán le ha dado mil vueltas a la línea encargada de desequilibrar a las defensas rivales y suministrar munición al delantero serbio, que esta temporada se siente mucho más arropado y con más opciones de remate. Dos de ellos, Manu (20 partidos y 1.642 minutos) y Aitor (23 partidos y 1.643 minutos) son los que han tenido más estabilidad, mientras que la presencia de Gaspar (19 partidos y 843 minutos) ha sido más intermitente. Además, pese a su condición de indiscutible, Manu García no se ha asentado en un puesto, ya que ha ido alternando en los tres.

Un momento importante para entender el funcionamiento de esa línea fue cuando Gallego decidió adelantar la posición de Pedro Díaz. El sierense, tras empezar en el doble pivote acompañando a Javi Fuego, pasó a moverse como segundo punta para aprovechar su llegada y potente disparo, con buenos resultados, ya que es el máximo asistente del equipo (5) y ha conseguido un gol. Sólo el covid-19 puso un paréntesis en el crecimiento de Pedro Díaz, que desde entonces únicamente ha vuelto a jugar en esa posición adelantada frente al Cartagena.

El esquema táctico preferido hasta ahora por David Gallego, el 4-2-3-1, se ha visto condicionado por la falta de especialistas de banda, como les ha ocurrido a todos los entrenadores del Sporting en los últimos años. De ahí el fichaje de Cumic, llamado a ocupar la banda derecha del ataque. El serbio se incorporó tarde y debutó en la tercera jornada, pero tras seis titularidades poco satisfactorias pasó al banquillo. Solo los partidos de Copa del Rey y las numerosas bajas a comienzos de año le permitieron volver al equipo inicial, con escasa incidencia hasta el partido de Las Gaunas, donde salió del anonimato tras dejar una asistencia y su primer gol en Liga. Aún así, a estas alturas Cumic solo lleva 849 minutos sobre el césped.

El jugador que más ha sufrido la competencia en esa zona de tres cuartos es Carmona. En su novena temporada en el Sporting, el balear no solo ha perdido la condición de titular, sino que solo supera en minutos (416) a siete compañeros. El grueso de su participación corresponde a los tres partidos en que fue titular, coincidiendo con las bajas de nueve jugadores. Ya con casi toda la plantilla disponible, Carmona ni siquiera participó frente al Cartagena y salió en los últimos siete minutos contra el Logroñés, con el partido resuelto.

Tampoco está siendo una temporada fácil para Nacho Méndez, que parecía asentado tras jugar 59 partidos en las dos últimas temporadas, con una progresión evidente. El luanquín pareció pagar las dudas sobre la renovación de su contrato al inicio de Liga, hasta el punto de que no se estrenó hasta la quinta jornada, con un cuarto de hora en el derbi del Tartiere. Le costó entrar en el equipo y cuando lo consiguió, frente al Rayo Vallecano en El Molinón ya en noviembre, se retiró en el minuto 57 llorando, consciente de que iba a estar fuera por un tiempo debido a una lesión muscular. Nacho Méndez habría podido estar en condiciones para jugar tras el parón navideño, pero entonces el covid le volvió a tumbar, con una consecuencia numérica evidente: solo 277 minutos en ocho partidos.

El último factor que agitará aún más la línea de mediapuntas del Sporting es la llegada de Víctor Campuzano. Aunque se le suponía en principio como alternativa o complemento de Djuka, sus palabras en el acto de presentación oficial no dejaban lugar a duda: “En el Espanyol se me etiquetó como ‘9’ de referencia, pero los que me conocen saben que puedo jugar y aportar más de segunda punta o cayendo en banda. La posición más cómoda para mí sería detrás del punta”. Y ahí es donde Gallego le alineó en los 24 minutos de su debut, el domingo en Logroño. Campuzano sustituyó a Manu García y se movió como segundo delantero, con llegada al área. Ahora, unas molestias que el club no concretó, le impidieron participar en el entrenamiento del jueves y ponen un interrogante sobre su disponibilidad frente al Málaga.