La importancia de ganar en Ponferrada: Babin quiere abrir brecha

Así lo aseguró ayer uno de los pesos pesados del vestuario rojiblanco, Jean-Sylvain Babin. “Damos mucha importancia y valor a este partido”, explicó el central de Martinica en rueda de prensa, “porque es el siguiente y porque sabemos que, si conseguimos los tres puntos, dejamos a la Ponferradina, un rival directo por los puestos de play-off a más de tres partidos, con el golaveraje ganado”. De este modo, en el vestuario rojiblanco se ha marcado un nuevo objetivo a corto plazo: alejar a uno de sus más acuciantes perseguidores a tres partidos de distancia.

Para ello, Babin confía en poder continuar con la buena racha en la que está inmerso el equipo de David Gallego en un meritorio último tramo liguero. “Estamos en una buena línea de juego”, remarca el zaguero rojiblanco, “llevamos cinco partidos sin perder, con solo un gol encajado, esa es la línea a seguir”. Y para ello, un mantra que ha calado entre los jugadores sportinguistas: “afrontamos cada partido como si fuera el último”.

Esta circunstancia hace, precisamente, que los pupilos de Gallego se centren en el día a día, aunque cada vez más conscientes de que pueden aspirar a unos objetivos que a principio de temporada pocos en la parroquia sportinguista creían, pero que se han ganado a pulso con el paso de las jornadas. Como muestra: superadas ya 27 etapas, el equipo nunca se ha bajado de los puestos de promoción de ascenso. “Solo miramos el siguiente partido, pero no renunciamos a nada”, enfatiza Babin, mostrando un discurso más ambicioso que el que se ha seguido hasta el momento, y que ya dejó entrever Diego Mariño antes de enfrentarse al Espanyol, pero siempre conscientes de que “lo que marca los objetivos es el día a día y el partido a partido”. Una ética de trabajo que Gallego ha sabido implantar en el vestuario gijonés.

“No sé si nos dará tiempo al ascenso directo o al play-off, pero nosotros vamos a luchar por cada punto, empezando por ganar en Ponferrada”, remarcó Babin ayer en rueda de prensa. Precisamente ese objetivo, el del ascenso, es una espina clavada que tiene el zaguero rojiblanco, que llegó al Sporting en la última campaña en Primera División y que, tras cuatro temporadas en Gijón, aun no lo ha conseguido. “A nivel personal, es lo único que me falta”, resume el central sportinguista, que recuerda que “jugué dos play-off con el Alcorcón y no conseguí subir”. A ello se suma un amplio currículum en Primera, en Europa League o con su selección, “pero me falta un ascenso”, incide. Una meta que espera poder conseguir este año, su quinto como rojiblanco. “Es lo único que deseo, no sé si será este año o no, pero lo voy a intentar”, sentenció Babin, cada vez más convencido de las posibilidades del equipo este curso.

"A nivel colectivo, es el mejor año desde que estoy en el Sporting"

“A nivel colectivo, es el mejor año desde que estoy en el Sporting”. Así lo aseguró ayer, en rueda de prensa, Jean-Sylvain Babin, que cumple su quinta temporada en Gijón. Explica esta afirmación en base a la buena mezcla que se ha creado este año en el vestuario rojiblanco. “Se ha juntado una buena generación de jóvenes de Mareo y gente veterana, con experiencia, que marca la diferencia”, explica el veterano zaguero: “esa mezcla hace que todo vaya muy bien”. Sin embargo, Babin pone el foco sobre el aspecto clave de la mejoría del equipo este temporada. “La clave de todo esto es el entrenador y el cuerpo técnico, que siempre tienen un plan muy estudiado para cada partido”, alaba.

A ello se suma también su buen rendimiento individual. “Sería ventajista decir que esta es la temporada que más ilusión me hace, pero he tenido actuaciones individuales muy buenas”, subraya, incidiendo en que “doy el 100% en cada partido y en el día a día”. Una circunstancia que ayuda a que este curso funcione sobremanera el engranaje defensivo. “Veníamos de años anteriores con buenas cifras a nivel defensivo, pero hemos automatizado las basculaciones y la comunicación”, un aspecto en el que “Javi Fuego y Mariño son muy importantes”.

Otro cambio importante que instauró Gallego fue la salida de balón. “Estoy disfrutando mucho a nivel de elaboración de juego, tengo mucha más libertad para fijar con balón”, valora Babin, “nos piden salir limpio con una línea de tres, para encontrar a los jugadores de segunda línea como Manu, Aitor o Gaspi con ventaja”, apuntando que “si no es con ventaja, damos vuelta al balón”. Para Babin, “lo estamos haciendo bastante bien, aunque tenemos cosas que mejorar”, remarcando que “este año nos caracterizada una buena posesión de balón”.

Babin también se quiso pronunciar a cerca de las quejas arbitrales del Espanyol tras el último encuentro liguero. “No me sorprenden; viniendo del partido de ida, no me sorprende nada”, aseveró el central: “están en su derecho a quejarse, aunque yo creo que no deberían hacerlo. Todas las opiniones son muy respetables, pero tienen que mirar también el partido de ida, que otros equipos también podrían quejarse”.