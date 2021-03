Las enseñanzas que deja la victoria ante el líder: El Sporting se adapta y disfruta

“El equipo disfruta pase lo que pase en el juego”. Esta frase de David Gallego tras el partido del domingo define muy bien al Sporting de esta temporada. En realidad, el técnico rojiblanco no hizo otra cosa que confirmar la opinión de sus colegas cuando ejercen de rivales: por mucho que se vean dominados en algunas fases del partido, los jugadores de Gallego no se inmutan. Los últimos en comprobarlo han sido el Espanyol y el Mallorca, a priori los máximos favoritos para el ascenso. Ambos ganaron la posesión y metieron en su campo al Sporting, sobre todo en el segundo tiempo, pero no consiguieron resquebrajar el sistema defensivo rojiblanco.

La diferencia entre los dos últimos partidos en El Molinón es que anteayer el Sporting tuvo más fútbol. Sobre todo en el primer tiempo, cuando plantó cara y por momentos superó al líder de la categoría, invicto fuera de casa hasta el domingo. Los números del gráfico lo dejan muy claro. En la primera parte, el Sporting discutió el balón al Mallorca, que ganó la posesión por escaso margen y gracias a su paso adelante en el último cuarto de hora, tras el 1-0. Los baleares también dieron más pases, pero en los demás apartados estadísticos (remates totales, a puerta y dentro del área) se impuso el Sporting.

En el segundo tiempo, tras un par de chispazos iniciales de Campuzano, el Mallorca inclinó el campo hacia el área de Mariño. De esta forma ganó claramente la posesión (67%-33%) y en remates totales (9-3), aunque la solidez del Sporting le obligó a intentarlo desde lejos, como prueban los tiros entre los tres palos (2-1) y desde dentro del área (3-1). También aumentó considerablemente el número de pases (272 por 141).

Estos datos respaldan las impresiones de los dos entrenadores en sala de prensa, que definieron el partido como “igualado”. Lo que decantó la balanza fue la efectividad del Sporting, todo a partir de una acción aislada que desembocó en el penalti de Antonio Sánchez a Javi Fuego que transformó Djuka. Y que se resolvió definitivamente gracias a un fallo de la mejor defensa de Segunda, también aprovechado por Djurdjevic.

Pero, con una visión más general, el Sporting del domingo dio un paso adelante respecto a partidos anteriores contra rivales de la zona de play-off. Salvo en Mallorca, donde se mostró superior en el primer tiempo, el equipo rojiblanco había ido a remolque en sus partidos frente al Almería, Rayo, Espanyol y Leganés. Los retoques de Gallego en los dos últimos partidos han permitido ver a un Sporting mejor plantado, dispuesto a ser protagonista.

En Ponferrada, el técnico dio el primer paso al prescindir de Gragera y Aitor García para dar entrada a Pedro Díaz y Nacho Méndez. Ya entonces, la conexión de los centrocampistas con Manu García, Gaspar Campos y Pablo Pérez derivó en un equipo más proclive a la combinación, sin tanto juego directo. Y frente al Mallorca, con el retoque de Campuzano por Gaspar, los creadores rojiblancos tuvieron más opciones que los habituales envíos en largo para Djuka. La buena conexión del serbomontenegrino con Campuzano aventura la continuidad del 4-4-2, o al menos una buena alternativa al hasta ahora intocable 4-2-3-1.

Pero al margen de datos o dibujos tácticos, lo más importante es que los dos últimos partidos han venido a avalar el fondo de armario del Sporting. “Los objetivos no los alcanzan los equipos, sino las plantillas”, concluyó Gallego el domingo, satisfecho por la evolución de la temporada. En apenas dos meses, el técnico ha pasado de cuadrar convocatorias condicionado por la escasez de fichas profesionales a contar con recambios de garantías para todas las posiciones. En la segunda parte recurrió a Gragera, Pablo Pérez, Aitor García y Gaspar. Y en la grada se quedaron Borja López, Carmona, Cumic y Cristian Salvador, que en algún momento se sintieron titulares.