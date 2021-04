Pablo Pérez aseguró esta mañana que la clave del éxito de este Sporting, como lo fue el de los guajes que logró el último ascenso, es "la unión del vestuario". Así lo explicó en rueda de prensa, en la que agradeció los halagos de David Gallego tras el partido de Vallecas.

¿Cómo se encuentra? Contento por el resultado, por ganar y por poder ayudar al equipo. Con ganas de poder seguir aportando para seguir en esta buena dinámica. Estoy contento por el esfuerzo del equipo, se vio un grupo que está muy unido por el buen partido que hicimos todos.

Halagos de Gallego. A todos nos gusta que valoren el trabajo y el esfuerzo. Darle las gracias por la confianza que demuestra cuando me pone. Es un honor para mí que el entrenador hable así de mí.

¿Está en su mejor momento? Cuando he tenido la oportunidad, me he encontrado bien físicamente, preparado. Vengo haciendo lo mismo que los últimos años: entrenar bien, a tope, intentando aportar al grupo, al equipo, a mis compañeros y estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Estamos haciéndolo igual todo el equipo. Hay compañeros que participan menos y luego salen y dan un nivel espectacular. Ese es el secreto: que todos aportamos, que todos sumamos, todos estamos en la dinámica y orgullosos de competir al lado el uno del otro. Miras a tu lado y ves a un compañero que lo está dando todo y tú no puedes ser menos. Me encuentro bien jugando, a gusto. Es más fácil con este cuerpo técnico y este entrenador, porque preparan muy bien los partidos. Nos dan las ideas claras de cómo jugar, por eso siempre que salimos nos sentimos preparados y con ganas, porque sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Así todo es más fácil.

Punto de inflexión. Era un partido importante, contra un rival que teníamos cerca en la clasificación y en su casa. Así lo afrontamos, pero como afrontamos todos. El equipo estuvo muy bien, competimos muy bien, como llevamos haciendo todo el año. No queda otra que seguir así. Estamos todos muy ilusionados, con muchas ganas del siguiente partido y darlo todo. Si vamos partido a partido, sin pensar en otra cosa y con este esfuerzo y así de sólidos, es la manera de conseguir puntos y grandes cosas.

Pedro Díaz. Es un grandísimo jugador. Todos le decimos que tire más, porque tiene un disparo increíble, lo lleva demostrando muchos años, desde categorías inferiores. Entrenando es habitual verle realizar esos golpeos. Le animamos a que chute más. Fue un golazo espectacular, así que tiene que seguir tirando, que se le da bien.

Vuelta de Djuka. Para nosotros tanto Djuka como Manu García son jugadores muy importantes. Es una gran alegría que vuelvan, porque nos están dando muchísimo. Vienen de hacerlo muy bien con sus selecciones. Cuantos más jugadores estemos es mejor para el grupo. La clave es que tenemos un grupo muy grande y cuando participamos la gente está comprometida.

Buena racha. Solo pensamos en el siguiente partido, en seguir así. Además ahora jugamos en El Molinón, que estamos teniendo una buena dinámica. Ese es el camino, sin mirar más arriba. Solo recuperar tras los dos esfuerzos grandes y estar al 100%. Cuando bajas un poco la intensidad o el nivel, cualquier equipo puede ganar, porque está todo muy igualado.

Mirandés. José Alberto está haciendo una gran temporada, y le felicito por ello. Me alegro mucho, porque es un gran entrenador. Nos esperamos un Mirandés muy competitivo. Es gente joven, con mucha hambre, que vendrá a por todas. Será un partido complicado, con mucho ritmo, y nosotros en El Molinón no podemos ser menos.

Semejanzas Sporting de los guajes. Sobre todo, la unión que hay en el vestuario. Tanto los que más participan como los que menos están muy comprometidos. Vamos todos a una, defendiendo al compañero, y eso es fundamental: crear un buen grupo, un gran vestuario. Juegue uno u otro, el equipo es reconocible y te sientes identificado. Todo el mundo se contagia del esfuerzo, y eso es clave también.

Doblete en Anduva en 2014. Guardo un gran recuerdo de aquel partido. Fue especial por aquellos dos goles y porque ganamos. Ahora confío en ganar, que el equipo compita. Personalmente no me importa tanto, lo fundamental es que el equipo gane y sume los tres puntos.