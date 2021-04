El Sporting, sin miedo a las alturas

Sin embargo, la dinámica cambia cuando se trata de los conjuntos de la parte baja de la clasificación, que este curso se le están atragantando más de la cuenta a los rojiblancos. Los ejemplos más recientes, las dos jornadas anteriores, contra equipos en la zona de peligro de descenso. Frente al Sabadell, que llegaba como peor local de la categoría, los de David Gallego no pudieron pasar del empate en la Nova Creu Alta. Los arlequinados terminaron aquella jornada como farolillo rojo de la clasificación, pero el Sporting no pudo ganarles e incluso se vio por debajo en el marcador, gracias a un gol de Stoichkov de penalti.

También contra el Alcorcón, el pasado fin de semana en El Molinón, los locales no supieron ganar. Tuvieron multitud de ocasiones claras y no sufrieron en ningún momento del encuentro, pero no consiguieron anotar ningún tanto, con lo que únicamente pudieron sumar un punto, dejándose dos puntos más frente a un rival de la zona baja de la clasificación. Y no es un caso aislado. A los jugadores rojiblancos esta campaña les está costando mucho más puntuar con los equipos de abajo que con los rivales directos que luchan por los mismos objetivos que los gijoneses: el play-off y el ascenso.

David Gallego, tras el encuentro en la Nova Creu Alta, aseguró que el equipo no había salido tan concentrado al césped como lo había hecho una semana antes, frente al líder, el Mallorca. Lo que parece evidente es que el Sporting está sabiendo competir contra los de arriba, concentrándose para esos partidos, dándole la trascendencia que tienen, pero dejándose puntos contra los rivales que luchan por no descender. Unos puntos que pueden costarle caros a final de curso.

Así lo hizo, por ejemplo, frente al Albacete, en la primera vuelta, al que no supo ganar en El Molinón. De hecho, al conjunto manchego es al único equipo de la zona baja de la tabla al que los de David Gallego consiguieron vencer en la segunda vuelta, por un sufrido 0-1, con gol de Babin, de cabeza.

Frente a todos los demás equipos que están inmersos en la lucha por no descender, el Sporting se ha dejado puntos en esta segunda vuelta. Perdió contra el Castellón, 2-0 fuera de casa. Y empató contra el Cartagena, sin goles en El Molinón. También dejó escapar dos puntos hace dos semanas, frente al Sabadell.

Una imagen que dista mucho de la ofrecida frente a los equipos en zona de play-off. Los de David Gallego vienen de ganar al Rayo Vallecano en uno de los encuentros más meritorios del curso. También lograron vencer al Mallorca, el líder de la categoría, hace tres jornadas, en un completísimo encuentro en El Molinón. De hecho, contra los baleares ya habían firmado un gran encuentro en la primera vuelta, que terminó en empate. También en tablas acabó el partido de la segunda vuelta frente al Espanyol, en El Molinón. Los rojiblancos habían caído derrotados en la ida, en tierras catalanas, en un disputado encuentro.

Además, el Sporting también supo ganar en la primera vuelta al Almería, a domicilio. Y empató frente a Rayo Vallecano y Leganés en El Molinón en dos partidos en los que se les escapó la victoria gracias a goles postreros de los visitantes.