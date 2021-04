El Sporting ofreció hoy una rueda de prensa para explicar su decisión de mantener la suspensión de actividad en las categorías inferiores del club. En ella estuvieron presente el consejero del club Fernando Losada, el jefe de los servicios médicos Antonio Maestro y el médico del club, Gonzalo Revuelta.

Fernando Losada, consejero del Sporting

Decisión. No es la fácil, que hubiera sido la contraria, pero sí la correcta y responsable. Entendemos el sinsabor de los niños y sus familiares. Sentimos la situación más que nadie, pero a falta de un mes para el final de la temporada entendemos que no estábamos en la situación de asegurar de forma plena la salud de los jugadores de la cantera. Los jugadores también acusarían la falta de pretemporada y entrenamientos previos, lo que podría derivar en lesiones. Ponemos el foco única y exclusivamente en la salud, no hay otra motivación, ni mucho menos la económica. Asumimos las obligaciones económicas a principio temporada, pagamos las fichas y tramitamos las licencias. Es un criterio de salud por los siete equipos que llevan meses entrenando y por aquellos 20 equipos que tendríamos que incorporar y sin protocolo, control sanitario y en tiempo récord para una competición amistosa de un mes no merece la pena. Hay un traslado total de la responsabilidad a los clubes desde la federación y los servicios médicos del Sporting lideran la decisión. Somos un club distinto, el Real Sporting de Gijón, con jugadores profesionales. Somos conscientes de que deportiva y formativamente hemos perdido el año, pero por ganar un mes no vamos a echar por la borda el trabajo realizado en protección de la salud. La dirección deportiva está trabajando en un plan de vuelta a la normalidad distinto, intensivo, en cuanto las condiciones sanitarias y organizativas de Mareo lo permitan

Comunicación. Hemos mantenido una comunicación constante y fluida con todos los jugadores y familiares, con un plan de trabajo semanal a cada jugador. Seguramente la comunicación pudiera ser mayor y más fluida. La comunicación existió, existe y seguirá existiendo, si hay que mejorarla, la mejoraremos. Seguramente podríamos haberlo hecho mejor y asumimos la autocrítica. Pero no podíamos dar una comunicación exacta de fechas y plazos, porque no dependía del Sporting, sino de la consejería. Y cuando dependió de nosotros, valoramos la seguridad y la salud y decidimos no volver.

Mareo. Es una cuestión de infraestructuras. Tenemos una escuela de fútbol en la que integramos a los equipos de la base, y es una ventaja. Tener Mareo es un lujo, pero ahora es un inconveniente. Otros equipos tienen sedes distintas y podrán mantener la burbuja mucho mejor.

Situación laboral de los trabajadores. Son alrededor de treinta personas que están dadas de baja. No hubo ERTE. Estas personas que trabajan a tiempo parcial están dados de baja en la Seguridad Social para ser dados de alta cuando vuelva la actividad. Pero eso nos supone un porcentaje nimio del porcentaje del Sporting, así que no afecta a la decisión que hemos tomado.

Falta de protocolo. Este torneo amistoso al que estamos renunciando a participar viene sin un protocolo sanitario marcado. Esto hace también que cada club instaure su propio protocolo. Y nosotros tendríamos que hacerlo como con el resto de equipos que están compitiendo, con seguimiento de antígenos escrupuloso.

Empatizo totalmente con los familiares y los niños. Esperaban estar aquí ya hace tiempo. Pero buscamos la seguridad de los que están y la salud de los que van a venir. Es incongruente que pidan que los chavales de 15 años no se reúnan y a la vez permitir el deporte escolar. No es una decisión fácil, pero creemos que es la que tenemos que tomar y la más responsable tal y como están las cosas.

Bajas. Cualquier jugador de la cantera está en su derecho de plantearse irse. Pero estar en el Sporting también supone esto: estar en un equipo profesional. Si tan buenos son los doctores Maestro y Revuelta para hacer su seguimiento médico u operarles de la rodilla como buenos son para hacer estas recomendaciones. Lo más responsable es tomar esta decisión, aunque nos cueste algún disgusto. Pero si están en el Sporting tienen que asumir estas decisiones.

Cesiones. Es una decisión que va a tomar la decisión deportiva y médica. Si el club al que puedan ir cedidos cumple una serie de protocolos sanitarios que entendemos que son necesarios y tienen exámenes médicos previos para participar, se mirará de forma puntual.

Pacto con el Oviedo. Hay un pacto de respeto y caballerosidad para comunicar cuando existe algún contacto. Somos los clubs más representativos de la región, donde muchos niños quieren jugar para llegar al fútbol profesional y hemos acordado que haya un contacto fluido entre las secretarías técnicas y los responsables de las categorías inferiores. Nos aseguran que si alguien llama, nos informarán.

Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del club

Prioridades. Hay dos prioridades: seguridad y salud. Seguridad por mantener la burbuja en Mareo, porque tenemos la responsabilidad de mantenerla, y salud porque la crisis pandémica que estamos viviendo nos dice que nuestra región el mayor riesgo lo tienen los menores de 25 años por la sociabilización. La cuestión que nos ha hecho determinar esas medidas es el no tener esa seguridad o garantías. Lo prioritario para nosotros es la salud. Sin poder garantizar la seguridad y la burbuja, no podemos comprometernos en cuanto a criterios de salud. Solo podemos mantener la burbuja de estos siete equipos y el personal de Mareo.

Campuzano. Tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Es una lesión frecuente en el mundo del fútbol. Se le han hecho los estudios pertinentes y está en tratamiento, readaptación, recuperación del gesto deportivo y cuando esté listo volverá al plano competitivo. Los plazos van día a día, depende de su evolución. Hemos establecido un protocolo ajustado a sus condiciones físicas y su momento para su reintegración.

Secuelas en el primer equipo. La inocuidad no existe. El covid deja una repercusión clínica, mayor o menos. Estamos hablando de atletas con una actividad técnica de alto nivel para el desarrollo del fútbol. Cualquier paciente positivo tiene una repercusión física, por eso hay protocolos posteriores para recuperar esa capacidad física y técnica para la práctica del fútbol.

Gonzalo Revuelta, médico del club

Normativa. Nos hemos limitado a cumplir escrupulosamente las normativas marcadas por la liga, la federación y las autoridades sanitarias. O eres estricto o se acaba extendiendo. Tenemos que ser precavidos y mantener a las categorías inferiores sin competir ni entrenar

Compartimentar Mareo. Hay una normativa que hay que cumplir y es muy estricta: no deja compartir instalaciones con ningún otro equipo. Ya tenemos dividido Mareo: los equipos que están compitiendo en categorías nacionales están en Mareo desde que iniciaron las competiciones, pero nunca hay contacto. Si introdujésemos a veinte equipos más, sería imposible que no coincidan en el horario ni en el espacio. No seríamos capaces de hacerlos alternar. Por cuestión de logística no se podría, pero estamos ya trabajando para conseguirlo de cara al año que viene cuando la situación lo permita.

Críticas a la consejería de Salud. Para el inicio de las competiciones de la base no hay un protocolo estricto marcado. Tenemos una comunicación total con la consejería. Hasta el viernes no estaba recomendada la participación en el deporte escolar, el viernes lo flexibilización, pero al mismo tiempo están evitando los contactos en grupos de jóvenes, pidiendo que limiten su actividad social y deportiva. Estos mensajes pueden ser contradictorios.

Rendimiento. No sabemos qué va a pasar con los jóvenes. Nos preocupamos para que mantengan un estado físico bueno. El ejercicio físico es saludable y la competición es lesiva. Entrenando en casa no han notificado ninguna lesión. El problema es cuando vuelvan a entrenar. Ya estamos planteando un programa para que la recuperación sea progresiva y exigente, haciendo pruebas rigurosas de salud y ver qué cargas son capaces de soportar. No tendremos tanta pérdida de capacidad en el trabajo colectivo. Es posible que alguno haya incluso pasado el covid de forma asintomática. Este año habrá que iniciar antes los reconocimientos para ver qué secuelas pueden tener, como ocurre con algún jugador del primer equipo. El virus no es inocuo y tiene repercusión física, aunque se pase de forma asintomática, incluso en gente joven, sana y deportista. La repercusión que tiene un enfermo en este club no es la misma que en otros.

Vuelta a la actividad. Seguramente la situación epidemiológica en junio será muchísimo mejor. Quizá tendremos que empezar antes la pretemporada este año. Nuestro objetivo es que a primeros de julio podamos organizar la vuelta a los entrenamientos previo control sanitario estricto de cada uno de los jugadores.