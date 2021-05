Uros Djurdjevic tiene "un 100% de confianza" para entrar en el play-off. Así lo aseguró el delantero montenegrino en rueda de prensa, aseverando que "quedan cinco finales y vamos a luchar hasta el final".

Confianza. Tenemos un 100% de confianza de entrar en play-off. La misma confianza e ilusión que cuando empezamos. Quedan cinco finales y vamos a luchar hasta el final. El primer partido es el lunes, contra el Lugo, y es el más importante ahora para nosotros.

Falta de gol. Hay partidos que hacemos cuatro o cinco ocasiones claras para hacer gol y no lo logramos, y otros en los que no tiramos a puerta. Nos falta gol en los últimos partidos, pero en todos los partidos lo hicimos muy bien, solo nos falta el gol. Tuvimos muchas ocasiones, nos falta poco para lograrlo. La Liga es así, muy igualada. Pero somos uno de los equipos con más porterías a cero y tenemos que darle importancia, porque estamos muy bien defendiendo. El lunes vamos a hacer un buen partido y vamos a marcar muchos goles.

¿Tienes ansiedad por la falta de gol? No, cero. Es normal, todos los equipos tienen más cuidado conmigo, por eso no tengo muchas ocasiones claras como al principio de la temporada. Todo eso es normal y tenemos que seguir así, luchando y peleando. Somos un equipo que llevamos todo el año arriba y vamos a seguir ahí hasta el final seguro.

Pichichi. Tengo confianza en todos mis compañeros y el cuerpo técnico. Estamos arriba y vamos a seguir ahí hasta el final. El pichichi es algo importante para mí, pero como digo siempre el equipo es lo primero. Cambiaría todos mis goles por subir con el Sporting este año.

Árbitros. Los árbitros miran todos los partidos y a todos los jugadores. A veces me pitan faltas en ataque, pero yo juego como siempre.

Jugar los últimos. No me preocupa. Más presión tienen que tener equipos como el Girona o el Rayo. Nosotros no tenemos que tener presión porque estamos arriba. Ahora tenemos por delante los dos partidos más importantes de toda la temporada.

Cinco finales. Es el momento más importante desde que llegué al Sporting. Nunca estuvimos tan cerca. Son cinco finales y espero que luego nos queden cuatro partidos más.

Raúl de Tomás. No miro lo que él hace. No me preocupa. Luego para mí y para mi equipo. No veo muchos partidos en casa, casi ni la Champions.

Cuentas. Nunca hacemos cuentas, ni los jugadores ni el cuerpo técnico. Vamos paso a paso, partido a partido y pensamos solo en el Lugo.