El Ministerio de Sanidad ha comunicado hoy la actualización semanal del conocido como "documento del semáforo" y el Principado entra en el nivel 1. Por lo tanto, el Sporting podrá contar con público para el encuentro de este domingo ante el Almería. No es un partido cualquiera. El duelo ante los andaluces es el que marcará si los gijoneses continúan en la pelea por el ascenso a Primera División. Para ello, deberán ganar y esperar que el Rayo no lo haga ante el Lugo. Estos resultados le devolverían a la sexta plaza en la última jornada de Liga, entrando así en la disputa de la promoción. El Sporting lleva meses con un protocolo preparado para atender la vuelta de los aficionados, además de abrir un sistema para la inscripción para quienes estuvieran interesados en poder acudir al choque. El plazo para participar expiró en la noche de ayer.

El Sporting volverá a tener el calor de El Molinón. No al completo, pero sí en parte. El club rojiblanco desarrolló esta semana un sistema de registro para que los abonados interesados en acudir a estos partidos puedan apuntarse, dejando claro que “en ningún caso los abonados podrán asistir a un encuentro si no se han registrado previamente en la plataforma”. Además, se agrupará a los abonados por grupos de convivencia y tendrán preferencia para acudir al estadio los socios más antiguos que hayan renovado con la opción A. El aforo máximo será de 5.000 personas. Todo ello, no obstante, está supeditado a que Asturias alcance la fase 1, algo que finalmente ha conseguido.